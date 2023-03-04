雲南限電 鋁業產能大減40％

大陸「能耗雙控」噩夢近期在水力發電大省雲南重演。當地由於降雨量減少，自今年2月下旬以來啟動大規模限電。雲南做為大陸高耗能行業密集地，有鋁企業者透露，部分生產已依照當地要求關停，目前運行產能大減40％，下游的四川和湖南等地也嚴陣以待。

證券時報4日引述上海鋼聯鋁事業部分析師姚馨表示，雲南省內各江河電站水位受到2022年下半年降雨偏少影響，普遍處於低位，再加上今年四川南部、雲南大部分地區來水偏少八成以上，令電力供應緊張，部分地區更出現中到重度氣象乾旱。

這是雲南歷經2021年「能耗雙控」和2022年限電停產後，再度進行大規模限電。雲南大型鋁企人員表示，2022年9月的限電措施壓縮產能規模約10％，第二輪影響20％，本次限電更是將產能大減40％。依照當地要求關停部份生產，如今產能僅剩60％。

報導稱，雲南水電裝機規模居大陸第二，雲南省電力行業協會統計，從發電結構來看，水電做為發電主力，近六年來均占當地發電量的82％～84％，火力發電占比僅約10％。憑藉豐富的水電資源，和低廉的用電成本，雲南吸引大批高耗電行業來此投產。

市場憂心2022年雲南、四川限電潮，曾使下游電解鋁客戶產能縮減，衝擊碳素用量顯著下降。原以為旺季臨近，市場需求將向好，但再度加碼的限電措施，恐將進一步造成衝擊。另有部分企業計畫，將年度檢修計劃提前。

此外，由於雲南很多電用於西電東送，一旦水電供應不足，恐將壓減外送電量，四川、湖南和兩廣地區恐在近期跟進實施限電限產。業內專家表示，目前雲南省接到限電通知的電解鋁企業已基本全部落實執行，但持續時間多久並無說法，大概要等到豐水期或者雲南水電情況好轉後，才會有進一步通知。