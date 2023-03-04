兩會政策利多 外資爆買A股

外資機構看好大陸全國「兩會」（人大、政協會議）召開期間將釋出政策利多，一改2月24日當周，代表外資動態的北向資金淨賣出人民幣（下同）41.25億元的態勢，2月27日當周，北向資金累計淨買入66.19億元，其中以「中字輩」（國家隊）概念股最受到外資青睞。

早在2月下旬，大陸國資委曾經表示，要乘勢而上實施新一波國企改革深化提升行動，並指出下一步要統籌推進央企高品質上市。國資委3月3日開會再提出，對國企展開世界一流企業價值創造行動進行動員部署。券商分析，國資委連續表態，新一波國企改革政策可期。

財聯社4日報導，2月27日當周北向資金大量買入「中字輩」個股，增持股數前四大A股：中國能建（增持8,814萬股）、中國農業銀行（8,615萬股）、中國工商銀行（8,572萬股）、中國聯通（7,617萬股）都是大陸央企。

近一個月來，中國能建、中國農業銀行、中國工商銀行、中國聯通A股股價，分別累計上漲7.3％、1.71％、1.63％、20.68％。近期「中字輩」概念股股價頻頻走強，加上類股整體估值處於低位，市場上對「中字輩」股票估值重塑的關注以及討論日漸強烈。

興業證券表示，萬得央企大盤指數本益比為9.99倍，明顯低於全部A股的17.99倍，反映出目前央企配置性價比顯著，建議關注央企聚焦科技自強的創新型國企方向、數位化轉型方向，以及為「國之大者」服務的國安方向。

國信證券分析，2023年乃至未來三年內經濟的主基調仍是加強基礎建設項目統籌謀劃，擴大基建投資力道。可以期待更加強烈的基建投資需求釋放，專項債規模也可望進一步擴大，基建投資的資金支持力道有望持續加強，因此今年建築央企龍頭集中度提升的概念開始顯現。

值得注意的是，2023年以來（截至3月3日）北向資金累計淨買入多達1,603.9億元，遠超2022年全年總額（淨買入額900.2億元）。市場分析，數據反映出海外投資者對陸股的樂觀態度。