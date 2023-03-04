政協開幕 兩岸議題受關注

大陸全國政協十四屆一次會議4日正式開幕，全國政協主席汪洋在會上公布最後一次政協報告，總結過去五年的成果與體會，對於今後工作安排上，表示將繼續發揮協商議政、增進團結的方向。根據議程，10日政協第三次全體會議上，將由中共中央政治局常委王滬寧接替汪洋出任十四屆全國政協主席。

根據今年議程，本屆會期總計七天半，預計11日下午閉幕。會議期間將討論政府工作報告、最高人民法院與最高人民檢察院報告、國務院機構改革方案等，預計將在10日選出第十四屆全國政協主席、副主席、祕書長等人選，正式開啟人事新篇章。

汪洋4日在開幕式上公布任內會後一份政協工作報告，內容回顧過去五年的工作成果及主要體會，最後對今後工作提出建議。

對於兩岸議題，本屆報告著墨甚少，汪洋僅在工作回顧的部分提及，指出「參與舉辦紀念台灣光復75週年主題展和海峽論壇、兩岸基層治理論壇等，加強與台灣島內有關黨派團體、人士聯繫」。針對美中台關係方面，報告指出「針對美歐炮製涉台涉港涉疆法案和裴洛西竄台等發表嚴正聲明，堅定捍衛國家主權、安全、發展利益」。

由於今年以來兩岸交流顯著升溫，尤其大陸放寬防疫限制後，兩岸人員往來明顯增加，加上國台辦早前宣布將恢復兩岸直航16個航點等，都讓外界對今年政協強化與台灣聯繫深感期待。

但報告中的今後工作建議，並未提到港澳台相關議題，僅表示要「做好凝聚共識增進團結工作」，指出要堅持鞏固和展愛國統一戰線，堅持一致性和多樣性統一，豐富團結聯誼載體，持續增強凝聚共識實效。

專家表示，由於接下來政協即將進入王滬寧領軍的新局面，王滬寧過去擅長建構理論，預料將重新統整對台戰略的論述，因此本次報告僅以「建議」帶過，也呈現接棒交替的嶄新格局。

另一方面，第十四屆全國人大會第一次會議將於5日開幕，13日閉幕。據新華社公布的日程，10日將選出大陸國家主席、中央軍委主席、第十四屆全國人大常委會委員長、副委員長、祕書長。11日將決定國務院總理、最高人民法院院長、最高人民檢察院檢察長。12日將選出國務院副總理、國務委員、各部部長、各委員會主任、中國人民銀行行長、審計長等。