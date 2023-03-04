兩會登場 小鵬、吉利、寧德時代提建議

小鵬汽車何小鵬建議：加快自動駕駛應用保障

大陸全國人大代表、小鵬汽車董事長何小鵬最新指出，2023年大陸「兩會」他將提交「關於探索加快自動駕駛應用落地體系化保障的建議」。

上海證券報報導，針對大陸智慧網聯汽車產業快速發展、自動駕駛技術加速發展和落實此一趨勢，何小鵬提出三大建議：一、推動加快智慧網聯汽車和自動駕駛相關立法工作。二、探索建立自動駕駛技術及自動駕駛汽車保險產品體系。三、推動加快城市高精度地圖審核流程。

何小鵬指出，大陸現行法律法規中，對智慧網聯汽車在自動駕駛系統運行中可能發生的交通事故責任認定、產品准入標準等問題，還需要進一步完善。

何小鵬建議，在現有各部門、各地方推動和制定的政策法規基礎上，進一步完善法律法規體系，加快自動駕駛汽車相關立法工作，明確自動駕駛系統運行時的法律要求、產品准入要求、事故認定邊界、產品責任等，完善「網路安全、數據安全、功能安全和預期功能安全」等相關標準制定和管理規範。

寧德時代曾毓群建議：展開動力電池護照相關政策研究

2023年大陸「兩會」期間，全國政協委員、寧德時代董事長曾毓群結合在新能源領域的專長，聚焦電池產業發展中遇到的共性問題，擬提交「加快推進電池儲能高質量發展，開展動力電池護照及配套政策研究」等多份提案。

上海證券報4日報導，曾毓群指出，電池護照是物理電池的數位孿生體，可達到對動力電池全供應鏈的透明化數位管理。消費者和監管機構可透過電池護照，簡單直接地查閱電池產品的相關資訊。同時，電池護照作為政府監管和社會監督的支點，也可以成為促進電池產業低碳、循環和可持續發展的重要政策工具。

曾毓群建議，以「雙碳」目標為導向，發揮大陸產業鏈完善、應用數據豐富的優勢，針對碳足跡、ESG、回收溯源、梯次利用等實際管理需求，研究設計大陸電池護照，並將其作為大陸電池產業全生命週期管理的數位化管理工具。

吉利控股李書福建議：加快商用車低碳轉型升級

大陸全國政協委員、吉利控股集團董事長李書福最新建議，完善碳排放權交易市場（簡稱碳市場）管理運行機制、活化碳市場交易，擴大碳市場參與企業的覆蓋範圍，全面普及碳標籤及碳普惠制度。同時，加快商用車的低碳轉型升級，制定、實施商用車碳積分管理辦法。

上海證券報4日報導，李書福指出，2023年「兩會」他將提交「關於完善碳排放管理機制，促進企業自覺踐行『雙碳』責任的提案」和「關於加快制定、實施商用車碳積分管理辦法的提案」。

李書福表示，隨著大陸經濟發展方式向綠色低碳轉型，碳排放管理的重要性日益顯現，但目前大陸企業的碳管理仍處於萌芽期，大部分企業並未意識到碳管理的重要性。從政策層面來看，大陸碳市場的建設對推動企業的碳管理有一定促進作用，但覆蓋面較窄，對未參與碳市場的企業缺乏有效引導，對企業碳排放管理缺乏統一的標準和指南。

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