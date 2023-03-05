陸2月CPI年增率 機構預估年增2％

大陸統計局將於3月10日公布2月份居民消費物價指數（CPI），專家預計，2月份CPI將年增2％左右。其中，食品價格漲幅有望小幅收窄，同時公布的生產者物價指數（PPI）則預計將延續小幅通縮狀態。

證券日報引述東方金誠首席宏觀分析師王青表示，預計2月份CPI年增率與1月份的2.1％相比變化不大，繼續處於溫和狀態。由於2月份居民消費旺盛，各類商品和服務消費價格整體上穩中略升。

王青指出，扣除食品和燃料的2月份核心CPI年增率，預計將繼續保持在1％左右的低位，顯示後期大陸政府促消費的空間較大，短期內物價上漲因素不會構成貨幣政策的主要掣肘。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華認為，2月份CPI年增幅將較前值小幅回落，同樣預估為2％左右。主因在於2月份豬肉和蔬菜價格漲幅溫和。此外，受季節性因素回落影響，服務業價格年漲幅有所回落。

另外，中國人民銀行行長易綱3日出席大陸國新辦記者會時表示，大陸去年CPI漲幅2％，處於非常理想的通膨水準，預估2023年通膨總體保持溫和是主基調，短期看通膨壓力是可控的。不過，需求也在逐步恢復，需要對通膨保持警惕。

PPI預測方面，周茂華預估，2月份將延續小幅通縮狀態，約年減1％。由於今年工業生產者物價指數可望逐步上行，主要是解封後經濟活動恢復，需求改善將帶動工業品價格改善。

王青表示，當前大陸經濟修復仍處初期階段，再加上房地產行業延續低位運行，2月份工業品價格月比上升趨勢還不明顯，這也成為今年經濟修復過程中保持物價穩定的積極因素。