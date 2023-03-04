馬斯克放話棄用稀土衝擊股價 陸業者反擊

馬斯克日前在特斯拉投資者日活動上表示，下一代特斯拉平台將放棄稀土電機，此一表態立即在稀土領域引發激烈的討論，稀土指數亦隨之重挫。大陸多家從事稀土永磁領域研發生產的公司也紛紛表稱，電動車的永磁電機以稀土為關鍵材料，目前還沒有其他替代方案。

馬斯克日前在特斯拉投資者日活動上表示，下一代特斯拉將放棄使用稀土電機，以解滿材料來源短缺與價格過高的問題。這項表態，在資本市場引起了不小的震盪，即便特斯拉未公佈準備用何種方式替代稀土，但稀土企業股價仍遭受衝擊，Wind稀土指數跌幅接近5%。

永磁材料目前仍是電動車的關鍵材料，其中釹鐵硼磁材號稱「磁王」，是第3代稀土永磁，應用最為廣泛，包括傳統汽車EPS、新能源汽車驅動電機、風力發電、工業電機、變頻家電、節能電機等領域。據《證券時報》報導，隨著新能源車快增長，業界預估2025年新能源車領域對永磁材料的消耗量將達到市場的34%左右。

大陸多家從事稀土永磁領域研發生產的公司也紛紛表態，希望能淡化馬斯克稀土談話的的影響，大陸稀土業者中科三環表示，目前稀土電機仍是電動車最佳解決方案。

電機專家、上海交通大學電氣工程系副主任王志新教授對《證券時報》表示，雖然外界對特斯拉的表態非常震撼，但也很懷疑是否能實現。其實早在5年前，大陸就有技術團隊觀察到特斯拉在進行相關研究，近年來也已經開始有向產品化發展的趨勢。

王志新指出，不使用稀土的永磁電機目前已有2條清晰的技術路線：第一種是永磁輔助同步的勵磁電機，最大特色是用鋼做轉子，可以不用稀土；第二種是對稀土本身的替代，製造一種新型的磁性材料，比如用鐵和鎳的材料作為稀土材料上的替代。技術路徑雖然很清楚，但是下一步還是要觀察特斯拉的技術成果和相關的設計效果。

江西省稀土學會原秘書長孟慶江對《每日經濟新聞》表示，近年來還沒有看到明顯有什麼替代材料可以替代稀土，現在當然也在研究新型的磁體，但是要達到稀土永磁水平，還沒有出現。

公開資料顯示，電機是稀土最大下游產品，在稀土永磁的應用中，電機占比超過60%。永磁同步磁阻電機中，稀土永磁體占到整個電機原材料成本的50%左右。

文章來源：特斯拉謀棄用稀土，無礙板塊長期成長邏輯？

文章來源：特斯拉將放棄稀土材料 中國公司無懼：目前沒有東西替代

（中時新聞網 盧伯華）

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