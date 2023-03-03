陸富豪瘋移民這國 外媒:當地經濟掀3巨變

中國放寬防疫措施後，有外媒報導，中國富人近期湧入新加坡定居，根據研究機構New World Wealth估計，2022年約有1萬800名中國富人離開中國，其中部分湧向新加坡，主要是被新加坡的低稅率和優質教育環境所吸引，此趨勢也帶動新加坡當地豪宅價格飛漲、豪車大賣以及高級高爾夫俱樂部外籍會員年費大幅攀升。

根據華爾街日報報導，隨著中國重新開放允許更自由的跨境流動，中國富人更容易舉家遷往海外並從國外管理其資產，雖然新加坡政府不公布新居民的國籍數據，但富人移民的顧問透露，在新加坡尋求定居的人中，中國人占了很大比例，而且比例還在不斷上升。

報導指出，富人湧入潮對新加坡經濟的影響隨處可見，根據房地產研究公司OrangeTee & Tie數據，2022年新加坡房價上漲8.6％，該公司在去年10月一份報告中指出，中國買家去年購買新加坡公寓的數量超過其他任何外國人群體。

此外，聖淘沙高爾夫俱樂部（Sentosa Golf Club）在疫情暴發前的外籍會員年費，約為25萬新加坡幣（折合約570萬台幣），但自疫情爆發以來，該數字已飆升至84萬新加坡幣（折合約1,910萬台幣）；政府數據亦顯示，豪車的註冊量大幅上升。

報導指出，新加坡對中國人有著特殊的吸引力，主因新加坡這個亞洲金融中心稅收相對較低，且離中國和香港相對較近，華語和英語都很普及，同時還擁有一流的學校和注重財富管理的金融業。

諮詢機構Henley & Partners一位發言人表示，在中國放寬防疫措施後，來自中國的移民諮詢量在今年1月初猛增。該公司私人客戶部主管Dominic Volek說，新加坡並不是唯一吸引中國富人的地方，其他熱門目的地還包括葡萄牙和希臘。

另根據法新社報導，中國富人紛紛湧入新加坡定居，尤其中國富豪花錢的方式令人印象深刻，移民諮詢公司總裁透露，他有次參加客戶派對，一名中國人現場開了一瓶日本「山崎55年」威士忌，價值高達約80萬美元（折合約台幣2,400萬）。

（中時新聞網 邱怡萱）

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