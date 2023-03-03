陸經濟修復程度 決定成長股、價值股輪動

受到美國非農就業人數強勁，以及通膨數據降幅不如預期影響，美國10年國債利率持續攀升，市場風險偏好降低，加上大陸投資者於3月初全國「兩會」（人大、政協會議）到來之前，事先進行獲利了結，2月份滬深300指數，創業板下跌分別下跌2％與6％，香港因為受到外圍市場如美國升息影響較大，2月下跌9％。

從擁堵指數來看，大陸人員流動已恢復到2019年水準，而經濟活動則從2月第三周開始，有明顯的改善。根據百年建築網資料顯示，2023年1月、2月12日～18日，2月19日～25日，30大企業綜合開工率分別為60％，66％，67％。2月12日～18日，2月19日～25日工地開工率為77％，86％，相對於2022年相同農曆期間的70％與80％，顯示企業綜合開工率與工地開工率恢復速度加快。

其中，基礎建設恢復速度優於房地產竣工的復甦速度，基礎建設復工速度加快，這也與大陸政府的專項債提早下發有關。

若根據大陸各地方政府「兩會」設定的經濟目標，2023年大陸GDP成長區間應該為5％～5.5％，其中主要成長動力來自於消費端，2019年以來大陸消費者因為投資於房地產與金融產品的金額減少，使得儲蓄率不斷攀高。

從近期社會融資數據來看，大陸消費者傾向先償還房貸，使得整體消費動力尚未顯現，但是如果從農曆年後二手房的銷售，均呈現大幅成長且恢復速度優於新房來看，民眾對於房地產的購置仍有需求，但是對於新屋的交付信心仍未恢復，因此轉而購買二手房，未來需要觀察過去的保交樓相關資金到位的速度。若保交樓政策的落地執行若可以更為確實，有助於消費者購屋信心，進而將儲蓄率降低轉化為消費動能。

另從資金面來看，從2022年11月開始買超的外資，買超幅度有所放緩，2023年2月滬深港通北上資金約買超人民幣（下同）380億元，已經較2023年1月的買超金額1,125億元有所放緩，主要因為交易型外資受到美國通膨數據超預期的影響，出現短線賣超的現象。

而公募基金部分2月份發行金額約137億元仍顯偏弱，根據過去經驗，需要等指數上漲2～3季且公募基金的重倉股大幅跑贏指數後，才會有公募基金大規模募集的現象發生。

大陸全國「兩會」即將召開，由於近期企業與工地開工恢復速度優於預期，預估政策進一步大力刺激的可能性較低，推測「兩會」將會集中於調整產業結構，以及如何提振消費信心來著手，產業結構方面著重於自主可控，數位經濟等方向。

2023年以來，因為仍需要時間確認經濟修復程度，大陸A股類股輪動速度加快，進入3月份，隨工作天數恢復正常，更能夠清楚去年11月以來房地產以及防疫政策的優化，對於經濟帶來多少的修復速度。若經濟修復較快，則價值類股可望領漲大盤，若經濟修復不如預期，成長股有機會領漲。

（群益中國新機會基金經理人洪玉婷）