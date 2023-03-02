陸兩會倒數 傳全年GDP成長目標拚6%

中國大陸「兩會」（全國人大和政協會議）即將登場，屆時將公布今年的經濟增長目標。稍早市場預期官方會將今年GDP成長目標定在5％～5.5％左右，不過消息人士指出，隨年初解封後復甦態勢強勁，增添經濟回穩底氣，官方擬將成長目標上調到6％，提振投資者和消費者信心。

大陸全國政協14屆一次會議將於4日開幕，隨後14屆全國人大一次會議5日揭幕。大陸國務院總理李克強將在人大會議開幕式進行政府工作報告，揭示今年的宏觀經濟目標。

路透2日引述多位參與政策討論的消息人士透露，大陸官方對於今年的經濟成長雄心勃勃，制訂的目標可能高達6％，冀望以此提振就業和市場信心，進而拉抬復甦動能。去年11月底、中央經濟工作會議召開之前，政府顧問建議的經濟增長目標落在4.5％～5.5％。

另有消息人士指出，目前房地產行業仍在下跌，今年外貿情勢料將繼續拖累經濟增長之際，主張設定相對溫和增長目標，同時應該推出更多刺激措施，以緩解房地產市場疲軟和海外需求減弱的影響。

此外，為刺激增長，消息人士預期今年的預算赤字將擴大至GDP的3％左右，並發行約人民幣（下同）4兆元的專項債券以支持投資支出，今年也會繼續堅持3％左右的長期通膨目標。

若消息屬實，則上述三項宏觀經濟和財政目標均較2022年更加積極進取，將向外界展現大陸今年全力拼經濟的決心。2022年的兩會工作報告中，GDP成長目標設為5.5％左右，赤字率則安排為2.8％，地方政府專項債券規模為3.65兆元。去年大陸GDP實際成長率僅3％。

稍早財經專家普遍認為，大陸政府今年經濟目標可能設定在5～5.5％區間。中國民生銀行首席經濟學家溫彬指出原因有三：一是在去年低基期背景下，此一目標具有可行性。二是2022年設定的目標為5.5％左右，若今年低於此，難以堅定各方「穩增長」的信心。三是只有維持一定的經濟增長水準，才能滿足穩就業、保民生、防風險等綜合需要。

植信投資首席經濟學家兼研究院院長連平認為，2023年經濟增長目標可能訂為5.5％以上，既可修復潛在增長水準又具可行性，同時也基本符合2035年遠景目標的進度。

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