中國大基金二期 入股長江存儲

大陸國家市場監督管理總局旗下企業信用資訊公示系統顯示，大陸記憶體晶片大廠長江存儲股東結構新增國家積體電路產業投資基金二期股份有限公司、長江產業投資集團有限公司及湖北長晟發展有限責任公司等股東。

據財聯社，長江存儲相關人士對此表示，目前未收到相關資訊。

值得注意的是，長江存儲已遭美國技術制裁，一度傳出興建中的晶圓廠恐停擺及裁員消息。晶片專家認為，長江存儲技術精進與量產的能力，將因無法自由取得美國晶片設備與服務而受挫。

長江存儲科技有限責任公司於2016年7月26日在武漢東湖新技術開發區登記成立，主要產品以NAND Flash快閃記憶體為主。2022年4月19日，長江存儲宣布推出UFS 3.1通用快閃記憶體UC023。

長江存儲的多數快閃記憶體主要用於製造消費級固態硬碟（SSD），主要面向中國市場，客戶包括領先的存放裝置製造商聯想、江波龍、金泰克和威剛。此外，長江存儲還推出了自己的品牌致態，直接面向消費者銷售固態硬碟。

調研公司Counterpoint Research先前數據顯示，2019年首次投產64層NAND快閃記憶體時，長江存儲在全球快閃記憶體市占率為1.3％。此後迅速上升，2021年達到4.8％。Counterpoint Research預計，2023年可達到約6％。