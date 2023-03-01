蔡天鳳案發現場變凶宅 專家爆房價打到骨折

香港名媛蔡天鳳遭碎屍烹煲，而兇殺案發地點大埔龍尾村村屋現在已淪為凶宅，業主也變成這起殺人案件的又一個「受害者」。根據港媒《香港01》報導，當地的房仲表示，若有單位變成凶宅，租金、樓價都會受到影響，且短期也租不出去，另香港「凶宅投資者」伍冠流則指出，要全屋翻新或拆了重建，可能會比較好。

據報導指出，事發地點附近的房價都約在400萬到600萬港幣之間，伍冠流表示，由於蔡天鳳案不但是謀殺，而且太過出名、對大眾影響很大，讓人有深刻的印象。一般來說，短期不太可能賣出或出租，房價估計要往下殺到6折、5折，且周邊建築物也會受到影響，整樓價格起碼下跌10%以上。

伍冠流強調，住宅變成凶宅後，房屋主人通常會請法師到場超渡，全面翻新後才重新進行商業行為，但該棟凶宅最好是拆了重蓋，把外觀、間格都重新設計。不過他提到，該棟房屋的房主未必只有一人，想要進行大型工程需要所有持有者的同意。

另《香港01》也指出，雖然該地變成凶宅，但只有華人比較忌諱這點，外籍人士和南亞裔客人還是會考慮入住。不過也有房仲稱，蔡天鳳事件發生後，周邊住戶已經產生心理陰影，香港人對此可能永遠留下負面印象。

（房產網 于川）

延伸閱讀

凶宅、海砂屋、輻射屋 超級房仲教你如何識破問題房屋

台中凶宅打8折法拍 不夠便宜慘流標

買房小心踩雷！凶宅都靠「這招」洗白