消費成火車頭 ING估2023陸GDP成長5％

消費成主要動力 ING預計今年大陸GDP成長5％

大陸全國「兩會」（人大、政協會議）將於3月4日及5日召開。ING銀行大中華經濟師彭藹嬈1日表示，「兩會」期間公布的今年大陸GDP增長目標將會最引人注目，應在5.5％至6％之間。儘管大陸經濟正逐步復甦，但實現目標會面臨挑戰，尤其是外圍經濟持續疲弱，或影響出口及與出口相關的製造業活動。

香港經濟日報報導，ING（荷蘭國際集團）預計，2023年大陸GDP增長為5％，若消費及就業市場表現強勁，可上調至5.5％。

彭藹嬈表示，近期科技自主已成為大陸政府高層會議中討論的主要議題，涉及高科技的研發和人才，預計官方將為公營和民營研究機構提供科研資金，以實現科技自主。

至於消費方面，這將是2023年大陸經濟增加的主要動力，而基建投資則是第二大增長引擎，但問題是基建投資何時會變成實際的建造活動。

另外，與往年不同，大陸新發行的地方政府專項債券並沒有在年初就提前發行。截至2023年1月，地方政府專項債券發行量不足人民幣（下同）5千億元，而預計今年總發行量為4兆元。數據顯示新債券發行速度較往年慢，會影響基建投資的增長，因半數以上的專項債券會用於基建項目。

彭藹嬈表示，情況可能與政府官員出現變動有關，因基建規劃會涉及不同的政府部門。另一原因或是疫情因素令大陸2022年財政赤字擴大，占GDP的8％至9％，導致政府減少財政支出及更選擇性的推行基建項目。在此情況下，基建未必成?經濟增長的動力，拖慢大陸今年經濟增長。