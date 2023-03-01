快被蘋果拋棄?陸廠曝真相：9成考慮逃離

美中緊張情勢加劇，衝擊全球供應鏈及貿易，蘋果AirPods中國製造商歌爾（GoerTek）副董事長Kazuyoshi Yoshinaga表示，蘋果的中國供應商將產能轉移出中國的速度恐比預期更快，預計高達9成的蘋果供應商正思考是否要將產線外移。

根據美國財經媒體報導，歌爾負責越南業務的副董事長Kazuyoshi Yoshinaga受訪時說，從上個月開始，幾乎每天都有很多客戶詢問歌爾生產線什麼時候可以搬出中國。他強調，多數中國科技製造商都面臨同樣的壓力，相信有90％的公司正考慮要將產線移出中國。

目前越南廠是歌爾在中國以外唯一的生產基地，歌爾預計，3年內越南的收入將佔其全球收入的一半以上。報導指出，歌爾將在越南投資2.8億美元新建工廠，同時考慮在印度擴張。

外媒先前估計，蘋果要將10％的產能移出中國可能需要花費8年時間，不過Kazuyoshi Yoshinaga直言，產能轉移的速度將比原先預期的更快。

值得關注的是，手機大廠蘋果逐漸轉移製造重鎮到印度，印度貿易部長Piyush Goyal先前透露，蘋果希望把在印度生產比重提高到25％，遠比目前的5％~7％左右還要高，DigiTimes Research預測亦顯示，到2027年印度將占iPhone總產能的50％。

（中時新聞網 邱怡萱）

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