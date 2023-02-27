人民幣匯價 貶至今年新低

美元指數走升下，人民幣匯價持續跌跌不休，人民幣兌美元中間價27日大跌630個基本點，報6.9572元，再創今年以來新低。2月以來，人民幣已累計下跌幅逾2,000個基本點，單月跌幅破3％，市場普遍認為，短期內人民幣貶壓難消，有可能挑戰7整數關口。

澎湃新聞報導，交易員表示，中間價27日大幅下調，影響人民幣兌美元在岸價、離岸價同步走低。在岸價盤中最低來到6.9739元，收盤報6.9645元，仍較上個交易日大跌203個基本點，亦創下今年最低。離岸價跌勢更加猛烈，盤中最低來到6.9896元，勉強守住6.99元關口未破。

分析師表示，近期市場重燃對美國聯準會激進升息的預期，推動美元指數反彈，從而對人民幣匯率帶來調整壓力。尤其美元指數短線升值行情還未結束，市場掀起一波結匯需求，27日在岸市場成交量一舉放大到逾500億美元，截至晚間8點已來到570億美元，較平日300多億美元增長約六成。

值得注意的是，今年以來才短短兩個月，人民幣匯價已經歷一波上沖下洗的過程，進入2月後更轉為雪崩式下跌。以中間價來說，今年高點為2月2日報價6.7130元，到27日已驟跌2,442個基本點，跌幅達3.5％，跌勢相當驚人。

東方金誠首席宏觀分析師王青表示，短線美指還有一定上升空間，人民幣兌美元匯價恐將挑戰整數7關口。不過王青也說，隨著大陸防疫解封、宏觀經濟數據逐漸釋出修復跡象，人民幣長線貶值空間有限。預估2023年人民幣兌美元匯價有望較2022年底的6.96元上升5％左右，來到6.6元附近。

股市方面，陸港股市27日小幅震盪走弱。A股三大指數中，創業板指走勢較為疲弱，跌0.79％報2,409.79點。滬指跌0.28％報3,258.03點，深成指跌0.73％報11,701.95點。港股恒指27日失守2萬點大關，終場下跌跌0.3％收19,943點。

粵開證券認為，從歷史經驗來看，A股3月將進入「兩會行情」，待政策進一步明朗後，市場氣氛有望切換到積極風格。

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