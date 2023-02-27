外商撤退後 陸手機搶占俄羅斯95％市場

為制裁俄羅斯發動侵略烏克蘭戰爭，許多西方企業撤離俄國，他們留下消費品空間很快地被中國產品填補，尤其是手機和汽車領域最為明顯。中國手機目前已佔有俄羅斯95%的份額，其中小米手機在俄羅斯市佔率已超過5成。

《德國之聲》報導說，俄烏戰爭爆發後，三星以及蘋果公司先後離開俄羅斯，中國廠商則趁虛而入。經濟分析公司Counterpoint Research的報告指出，至2022年年底，中國手機產品佔據了俄羅斯95％的市場。其中小米品牌佔據了50％以上的市場額分，真我品牌（realme）占27％，位居第2。

報導指出，事實上，戰爭爆發前中國手機在俄羅斯就比較吃香，據以上分析報告列出的數據，2021年底時，中國手機在俄羅斯已占約4成份額，但當時三星和蘋果加起來的市場份額約為53%，但是到了2022年年底時只剩下3％。

美國CNN的報導引用 S&P的數據指出，在俄羅斯的汽車市場也出現了相似的趨勢：德國的寶馬和賓士在市場上已經消失，中國的奇瑞以及長城旗下的系列汽車已經擠入市場前10名。

另一份來自Autostat的統計顯示，2022年中國製造的汽車銷售量在俄羅斯增長了7％，而這是在當地汽車市場急劇收縮的情況下出現的。與此同時，俄羅斯國內汽車品牌拉達的市場佔有率在去年也從22％上升到28％。

（中時新聞網 盧伯華）

文章來源：中國手機汽車填補俄羅斯市場空白

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