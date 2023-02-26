挖潛育新促恢復 多方優化舉措促消費

在2023年開年回暖基礎上，促消費迎來更多優化措施。近期以來，大陸從政府到平台企業，再到金融機構等，推出更多真招實招，促進生活服務業加快恢復，挖掘下沉市場消費潛力。

同時培育熱點擴增量，推動批零住宿、文化旅遊、汽車、家電等消費全面復甦，更好拉動經濟發展。

1月28日召開的大陸國務院常務會議提到，加力擴消費，推動幫扶生活服務業企業和個體工商戶紓困、促進汽車等大宗消費政策全面落地。組織開展豐富多樣的促消費活動，促進接觸型消費加快恢復。

大陸商務部日前表示，近年來，商務部積極推進便民生活圈建設。按照「缺什麼、補什麼」的原則，一圈一策，推動補齊便民服務設施短板，完善生活基本保障類業態和品質提升類業態，例如，讓修鞋、配鑰匙等「小修小補」規範有序回歸百姓生活，讓適老化服務、休閒娛樂等設施更加豐富，使居民生活消費更便利。

下一步，商務部將會同有關部門在試點基礎上，開展三年行動計畫，全面推進便民生活圈建設，更好惠及百姓生活。

國務院發展研究中心專家表示，接觸性服務消費之前受疫情影響較大，但是修復彈性也較大，反彈趨勢明顯。措施將助企紓困與拉動消費相結合，引導線下消費加快恢復。

商務部研究院流通與消費研究所專家表示，本輪促消費舉措進一步優化，方向主要集中在強化政策引領、謀劃重點活動、優化平臺載體等方面，把消費促進政策的成效發揮到最大。興商聚市不斷形成消費熱潮，多管道增加優質供給增強生活便利性，從而更好地實現擴內需促消費。

在促進生活服務業恢復的同時，促消費措施還圍繞挖掘潛力下功夫，其中下沉市場成為重點之一，汽車、家電下鄉等持續加碼。

專家指出，農村消費潛力大，尤其是耐用消費品市場遠未飽和，距城市還有較大追趕空間，開展汽車家電下鄉等活動，有助於滿足農村居民追趕城市、實現消費升級的需求。

這也成為政策的著力點。國務院促進中小企業發展工作領導小組辦公室近日公布的「助力中小微企業穩增長調結構強能力若干措施」要求，有效擴大市場需求，落實擴大汽車、綠色智慧家電消費以及綠色建材、新能源汽車下鄉等促消費政策措施。商務部也表示，將推動綠色智慧家電下鄉和以舊換新。

圍繞培育新的增長點，更多優化措施可期。其中，中共中央一號文件提出推動鄉村產業高品質發展，培育鄉村新產業新業態，實施鄉村休閒旅遊精品工程，推動鄉村民宿提質升級。

文件還鼓勵發展農產品電商直採、定制生產等模式，建設農副產品直播電商基地。

商務部也表示，將促進新業態新模式健康有序發展，推動生活服務數位化轉型，促進線上線下融合，順應消費升級趨勢，促進綠色消費、智慧消費、健康消費，發展首店首發經濟，打造更多消費新場景，釋放消費新活力。

在專家看來，新技術對消費創新賦能作用明顯，消費新方式深刻改變著人們的消費理念和方式，優化相關措施，有利於持續釋放消費創新活力動力，培育消費新增長點。

展望未來，目前消費加快回暖復甦，大陸中央和地方各部門均把恢復和擴大消費擺在優先位置，推出各項促消費措施，形成政府搭台、企業唱戲、居民消費的良好局面，隨著政策的加力提效，供需雙側不斷優化，消費預期和信心日益增強，消費將重回經濟主拉動力地位。

（文／摘自經濟參考報）