中國人口負成長 育兒補貼難拉動生育率

中國人口在2022年呈現1961年來首次負成長，多地推出育兒補貼等措施振興出生率，專家分析，育兒補貼對於拉動生育意願效果待觀察，保持合理的人口成長，建立生育友好社會才是根本。

中國多地拋出生育支持措施。每日經濟新聞26日報導，杭州22日宣布，今年首次補助生育二孩、三孩夫妻，擬向二孩家庭發放一次性補助人民幣5,000元（約新台幣2萬2千元）、三孩家庭一次性補助2萬元。

山東濟南宣布，2023年1月1日以後出生的二孩、三孩家庭，每孩每月發放人民幣600元育兒補貼，直到孩子滿3週歲。黑龍江哈爾濱推出方案，按政策生育第3個子女的家庭，每月每孩發放育兒補貼人民幣1,000元，直到子女滿3週歲。

紅星新聞26日報導，人口專家直言，對於育兒補貼激勵成效保持觀察態度。

報導引述中國人口學會副會長、南開大學經濟學院人口與發展研究所教授原新意見指出，生育支持措施尚未顯現成效，對於生育意願不強的人來說，補助措施是否有效也有待觀察；建議不僅要鼓勵生育二孩、三孩的家庭，生育一孩家庭也該有所補助。

原新認為，對於已經決定是否生育、生幾個孩子的人來說，不會因為生孩子就能得到生育補助而改變想法；這類生育補助的推出，多是帶有鼓勵生育的意義和引導。

他說，中國人口出現了負成長，但是沒有必要過度販賣「人口焦慮」。人口下降是社會發展進步必然階段，很多國家都會遇到類似問題，「我們需要做的是由人口大國向人口強國去轉變，通俗點說就是用更少的人能做更多的事情」。

原新強調，若欲保持合理的人口成長，同時需要搭建生育友好型社會，「現階段我認為沒必要過多去販賣人口焦慮」。

中國國家統計局1月17日表示，2022年底中國人口為14億1,175萬人，較2021年底減少85萬人。全年出生人口956萬人，出生率千分之6.77；死亡人口1,041萬人，死亡率為千分之7.37；人口自然成長率為千分之負0.6。（編輯：李雅雯/張淑伶）1120226

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