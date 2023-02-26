港交所3月開綠燈 這2類科技企業可上市

港交所將在3月正式允許無收入、無盈利的科技公司在港上市，香港財經事務及庫務局局長許正宇26日表示，港交所會在下個月修改主板上市規則，以助香港在金融方面與大灣區聯通。

香港特首李家超去年10月的施政報告指出，港交所於2023年修改主板上市規則，為尚未達到利潤和交易記錄要求的先進科技企業融資提供便利。隨後港交所發表相關諮詢文件，表示新規將適用於包括新一代資訊技術企業、先進硬體、先進材料、新能源及節能環保、及新食品及農業技術在內的五大特專科技公司。

如今相關措施確定3月上路，綜合港媒報導，許正宇26日表示，港交所3月將修改主板上市規則，允許無收入、無盈利的科技公司在港上市。

許正宇還指出，要提升香港股市的吸引力，除方便無收入、無盈利的科技公司上市，還要加強綠色金融科技，預算案提出要舉辦國際綠色科技周等活動。

許正宇表示，至今有600個私募基金來港註冊，私募基金要進入大灣區需法律、會計等服務的支持，可從中推動香港相關專業服務。上半年會落實港幣人民幣雙櫃台，目前有十幾家上市公司願意開設，人民幣和港幣價格要趨同，會向發行人提供相關交易印花稅減免，細節會與大陸監管機構商討。

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