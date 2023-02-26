月薪17萬徵人養雞！網一看工作地點嚇壞

如果給你一份月薪十幾萬的工作，條件是去非洲國家養雞，你願意嗎？大陸近日一份徵才刊登掀起熱議，一家企業以一個月3萬至4萬（折合新台幣約13.2萬至17.6萬元）人民幣的薪資，招聘養雞場場長，看似優渥的薪酬，許多網友看到工作地點在非洲坦尚尼亞，全球最不發達的國家之一，紛紛直呼「再多錢也不去」。

根據陸媒紅星新聞報導，該職缺刊登要尋找的人才，需要具備豐富的蛋種、肉種雞飼養管理，以及疾病防治等經驗，有逾5萬套種雞場3年以上或大型養雞場5年以上的管理經驗，並且是畜牧獸醫相關專業畢業，願意駐外，男女不拘。

至於福利的部分，月薪3萬至4萬人民幣之間，年薪可望落在30萬至50萬人民幣（折合新台幣約132萬至220萬元），其餘另有績效、年假、年終獎金和機票等福利。

豐厚的薪資吸引不少網友討論，有網友心動表示「還有什麼是比窮更可怕的」、「有點心動，想去磨練一下自己」、「在最該養雞的時候選擇了讀書」但也有網友看到工作地點在坦尚尼亞，直言給多少錢也不去，「坦尚尼亞那個地方，愛滋病、瘧疾、飢荒、乾旱，還有戰亂」、「有命花嗎？病了可沒有好條件看病」。

報導指出，該企業工作人員坦言工作環境相比大陸還是有差，會比較艱苦，兩地氣候也不太一樣，有人最後仍因水土不服選擇離職，並非所有人都能適應的，「有很多發簡歷的，真正適合的不是特別多」。

（中時新聞網 蔡宗倫）

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