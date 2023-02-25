中國重開邊境 股票機遇再現

中國在結束超過三年的防疫限制後，經濟上已進入快速重啟階段。過去一年，資產價格受到累貨幣政策迅速收緊及經濟活動放緩而大幅下挫。這重大政策轉變，或可帶來一些正面作用。

在抗疫政策調整期過後，由於民眾需求被壓抑多時，加上數以兆元計算的人民幣儲蓄，中國國內經濟活動可望加快復甦。我們認為這些儲蓄一旦被釋放，預料將可支持本土消費、企業盈利以及產業整體盈利能力的前景 。

中國股票目前的估值看來相對偏低，加上政策取態轉為有利於經濟增長，以及隨之而來的經濟復甦，可望為中國股市前景帶來較為正面的影響。一方面，2022年前三季對中國股市的低配趨勢正在改善，且還有提升空間，這將在技術面上繼續支撐上行走勢。另一方面，經濟活動將推動股市上升，使其從前期的估值重修向盈利預期改善轉化。

我們看到，新年以來以MSCI中國為代表的中國權益指數的估值，恢復仍在繼續。由於去年下半年出現超額下修，中國的估值水準目前相對於開發中國家的平均水準依然較低；因此，我們認為指數仍然有繼續上修的空間。此外，中國對歐美等主要出口市場的依賴程度降低。MSCI中國指數的收入來源大部分來自本土市場，反映成熟地區所面臨的經濟負面因素對其影響較低。

中國在2022年第四季為政策密集投放期，房地產政策、科技政策等均將為2023年行業盈利提供支撐，尤其是以消費為代表的內需相關類股。此外，在技術面上，預計外資資金流入A股市場的趨勢仍將繼續。

在A股類股上，我們當前繼續看好消費、醫療健康、自主創新及綠色轉型四個主題項下的標的。本輪A股上行的最終節奏和幅度仍將取決於經濟和企業復甦品質和可持續性，尤其消費是本輪復甦週期初期最重要拉動力，而經濟能否全面如期企穩也要看投資、外貿另外兩架馬車的表現。

換言之，中國重啟所帶來的經濟反彈，很可能主要由消費而非投資所帶動。這種反彈或會集中於旅遊、零售等對消費較為敏感的行業。與此同時，隨著中國中產階級日益富裕及不斷擴大，將會繼續利好「消費升級」這趨勢，而某些領域的行業整合或有助帶來複合增長。

隨著電動汽車變得普及、排放控制及標準越趨嚴格，以及加快採用再生能源，相關行業的收入及盈利增長可望繼續受惠。此外，電動汽車供應鏈及包括風能、太陽能安裝及儲存在內的再生能源行業，亦可望展現不一樣的機遇，尤其是中國的太陽能生產繼續在全球市場繼續占據重要地位。

重要的是，中國恢復常態和即將到來的復甦，在全球層面提供極具吸引力的機會，中國股票也可為投資組合帶來潛在多元分散效用。相對於中國經濟規模及重要性，全球投資者對中國股市投資仍然不足。從過往經驗所見，由於中國的經濟及政策週期相對獨特，其股市與成熟市場的相關性偏低。例如，即使成熟市場央行因通膨持續高漲而收緊政策取態，但是中國的政策利率仍相對較高，通膨亦處於可控水平，為當局推出進一步刺激措施提供不少空間。因此，在歐美的經濟下行風險迫在眉睫之際，中國股票可望展現多元分散的優勢。2023年良好的開局為市場帶來喘息之機，不過，並非所有市場都已擺脫困境，投資者在未來幾個月仍應精挑細選。

（文／滙豐中國科技精選基金 劉柏廷）