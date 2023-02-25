陸證監會嚴打玄學炒股

陸港市場過往流行以「風水學」對股市進行預測，曾有券商因此遭到大陸監管單位處分。大陸證監會最新公布「關於嚴厲打擊風水盲測股市動向的建議」指出，「玄學炒股」背離證券研究報告要求獨立、客觀、公平、審慎的基本原則，將落實「零容忍」要求，打擊研報違法違規行為。

新浪財經25日報導，大陸證監會官網24日晚間表示，發現部分證券分析師、證券投資顧問利用天干地支、陰陽五行等風水理論對證券及證券市場走勢進行分析、預測或提供投資建議服務，此違反法律規定和相關執業規範。

證監會強調，將依法對違規證券公司及相關責任人員採取行政監管措施，指導證券業協會對相關責任人員採取自律監管措施，並督促相關證券公司內部嚴肅追責。以保護投資者合法權益，並維護證券市場秩序。

報導稱，早於1992年，中信里昂證券就曾以農曆新年賀卡的方式推出「風水指南」，進行香港市場展望，但該行提示，「風水指南」其並非研究報告，不構成投資建議。儘管如此，近年仍有部分券商分析師和投顧因透過風水預測A股走勢，而遭到監管部門處罰。

譬如，國盛證券2021年10月推出「天干地支在擇時中的應用初探」報告，對「天干地支」如何主導市場的時間週期等進行詳細闡釋。2022年3月，安信證券首席投資顧問陳南鵬製作「仁者無敵－2022中國股市預測」，將股票根據五行屬性分類進行分析。之後都遭到監管部門約談處罰。