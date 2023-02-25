跌破6.97 離岸人民幣創今年新低

受強勢美元衝擊，加上國際地緣政治壓力影響，人民幣近期走勢承壓大幅貶值，離岸人民幣（CNH）24日單日重貶647基點，一度跌破6.98關卡，創今年以來新低，並回吐了年初勁揚以來的全部漲幅。

綜合陸媒25日報導，離岸人民幣23日夜盤收6.9139，24日開盤一度反攻升逾6.91關口，但隨後快速走貶，夜盤時段跌破6.97，收盤前更一度貶破6.98關卡，創今年以來新低點。收盤報6.9786，較前一交易日貶值647基點。

離岸人民幣在2月20日當周跌幅超過1.55％，為約五個月以來表現最差的一周，去年9月23日當周離岸人民幣貶值幅度近1.6％。在岸人民幣（CNY）市場上，24日夜盤交易時間同樣進一步走低，跌破6.96關口，日內下跌超過600基點。

中間價方面，中國外匯交易中心資料顯示，2月1日至2月24日，人民幣對美元匯率中間價累計調降1,450個基點。

報導指出，美元走強是人民幣重貶一大因素，美元指數上周從103.94一路強升，24日尾盤強升突破105關卡，最高見105.32。

仲量聯行大中華區首席經濟學家龐溟表示，美國總體經濟數據顯示美國經濟短期內進入衰退的機率有所下降，市場預期Fed升息步調與幅度放緩，帶動美元指數近期階段性走強。

俄烏衝突、中美緊張關係升溫等地緣政治因素，是導致人民幣持續貶值的另一因素。美國國務卿布林肯表示，中國很可能透過企業向俄羅斯提供非致命的軍民兩用援助；美國財長葉倫警告，中國不要向俄羅斯提供實質性支持，否則將招致非常嚴重後果。

市場人士認為，短期美元偏強，且美國通膨壓力似乎沒有下降那麼快，令人民幣匯價處於壓力下。若人民幣跌破6.9關卡將令市場悲觀情緒增加。

分析人士表示，當前人民幣的情況與2022年同期相似，當時俄烏戰爭剛爆發，人民幣也在爆發當日達到高點，隨後持續貶值。如今俄烏戰爭屆滿一周年，市場關注人民幣會否持續被拋售。