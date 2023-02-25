憂美國審查 紅杉資本擬減少投資陸科企

美國政府即將對中國採取更多科技限制措施，避免美國資本外流至中國提升當地技術與扶持新創。傳出知名創投機構紅杉資本已啟動相關措施，有意透過篩選審查來減少對中國科技產業的投資，以符合美國政策方針。

華爾街日報25日報導，紅杉資本已開始篩查其子公司紅杉中國對於中國當地科技企業的投資。據知情人士透露，拜登政府幾個月內將頒布新投資限制措施，阻止美國資本赴中國扶持半導體等科技技術以及相關新創公司，紅杉資本也以此行動回應美方對於國家安全的擔憂。

報導指出，紅杉中國在2022年籌資規模達85億美元，創下新高紀錄，其中包括美國大型機構的資金，因此引發白宮與美國國會的關注。

知情人士表示，紅杉資本在2022年底向美國官員簡報時，說明基金相關投資與篩選規畫。這是紅杉資本首次基於國安擔憂對其投資進行審查，相關行動將由外部的美國政策專家來主導，聚焦領域包括中國半導體、量子運算技術等投資，但結果並不具有強制約束力。

紅杉中國在2021～2022年期間，曾對中國半導體產業相關公司有過逾20筆投資，但自2022年7月後，紅杉中國就停止旗下新基金對中國半導體或量子運算產業進行投資，而美國隨即在去年10月對中國實施晶片禁令。