跟進特斯拉 比亞迪降價搶市

面對電動車巨頭（Tesla）特斯拉近期降價搶市，以及銷量下滑壓力，大陸新能源汽車龍頭比亞迪日前也在大陸多地啟動降價，這也是比亞迪2023年內首度大規模降價，其中，「王朝」系列產品降幅最高達人民幣（下同）2萬元。市場分析，比亞迪正從確保利潤轉向尋求穩住現有市占率。

界面新聞25日引述北京比亞迪展銷人員表示，收到比亞迪的降價通知，大部分車款均有價格優惠，老車款的優惠幅度大多超過1萬元，部分熱門車款也有上千元優惠。包括2021款的漢EV和秦EV分別調降2萬元和1.5萬元，新車款則降價6千元～8千元不等，但海洋系列車款未參與此次降價活動。

銷售人員透露，本次北京地區降價活動預計在3月份結束，上海與深圳地區也有不同程度降價，但調價力度最高約在萬元。此外，交車週期也較2022年出現不同程度的縮短，但目前比亞迪暫未透過官方管道公布降價消息。

報導指出，大陸新能源汽車市場自2022年以來歷經新一波挑戰，包括國家補貼退場和原物料上漲壓力等。特斯拉10月份率先開啟降價第一槍，帶動新能源車降價潮，但銷量猛增的比亞迪卻選擇逆勢漲價，優先保全利潤。

然而，特斯拉降價後，直接刺激銷量上行。據統計，今年1月份，特斯拉中國交付量超過6.6萬輛，月增18％，年增10.4％，刷新品牌銷量增速歷史最佳成績。反之，1月份比亞迪新能源汽車累計銷量為15.13萬輛，月減幅達35.65％。

比亞迪自2020年後加速衝刺新能源汽車生產，同時加大布局海外市場。近日傳出比亞迪在2023年的銷量要達到400萬輛，年增目標即是成長1倍以上。

分析人士表示，比亞迪於2023年大規模降價顯示，對公司高層來說，穩住現有市場占有率可能是比維持利潤率更重要的任務。當前新能源車品牌市場已開始進入「淘汰賽」，為了爭取市占率，即使是遙遙領先的比亞迪也必須採取行動。

大陸官媒證券時報發文指出，大陸新能源汽車產業若想實現長足發展，需儘快脫離低端競爭，走高品質創新之路。目前新能源汽車行業的降價之風基本屬於短期行為，待市場充分競爭後，將進入良性發展軌道。