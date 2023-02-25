全國兩會3月初登場 穩增長發力成焦點

全國兩會3月初登場 穩增長發力成關注重點

一年一度的大陸全國「兩會」將於3月初正式揭開序幕。本次會議期間除將公布政府工作報告，昭示全年的經濟政策方針之外，最為外界關注的是適逢換屆之年，今年兩會也將公布新一屆政府人事任命，包括部委一把手和全國政協新領導層的人選都將出爐。

根據議程，全國政協第十四屆第一次會議和第十四屆全國人大第一次會議，將分別於3月4日和5日在北京開幕。

大陸國務院總理李克強將在5日人大開幕式上，公布2023年的政府工作報告，官方將如何發力拼經濟，以及今年的經濟增長、消費者物價指數（CPI）、財政赤字、失業率、就業人口、廣義貨幣總計數（M2）等關鍵指標如何設定，全都會在政府工作報告中揭曉。

大陸投行中金公司日前研報分析，從去年底的中央經濟工作會議繼續強調「穩字當頭、穩中求進」，明確「大力提振市場信心」，在外需可能面臨壓力的背景下，將「擴大國內需求」作為2023年經濟工作的首要方向。預估今年政府工作報告的重點，也會以「把恢復和擴大消費擺在優先位置」。

外界關注的GDP年增率目標，中外各家機構普遍認為將訂在5％～6％之間。澎湃新聞報導，大陸官方智庫中國社科院2月中旬報告指出，大陸31省訂出今年的經濟增長率範圍在4％～9.5％之間，且大多集中在5％～6％區間，山東、廣東、浙江、江蘇等經濟大省都將增長目標設定為5％左右。綜合各方情況預估，2023年全年的GDP年增率可能在5％左右。

另外，中金公司報告還點出應關注貨幣政策和財政政策方面的表態，尤其是M2年增率以及財政赤字率目標。另外也要關注減稅降費的力度、促進消費的支持政策以及基建領域的可能進展，同時各部門對房地產供給側和需求的支持政策也是觀察重點。

在人事安排方面，隨著各部委「一把手」名單和領導班子出爐，將正式完成換屆交替。按照慣例，新一屆國務院總理和副總理將集體亮相，新任總理將代表新一屆中央政府以答記者問的方式，介紹施政方略、回應民生期待。