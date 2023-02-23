陸持續減持美債 學者：加速全球去美元化

談及大陸連5月減持美債對美國的影響，大陸專家表示，中國趨勢性減持美債會對美債中長期供需結構產生影響，需求缺口的出現可能會導致美債作為一種資產對全球配置資金的吸引力下降，更可能推動加速全球去美元化。

中新網報導，美國財政部近日公布資料顯示，中國的美債持有額已經連續5個月下降。從2021年底開始的一年時間裡中國總計減持美債1732億美元，降幅達到17％，是2016年以來減持最多的一年，遠高於其他國家的6％。

中信證券首席經濟學家明明對中新經緯表示，美國債務問題或是中國減持美債的影響因素之一，在美國債務面臨違約風險的情況下，降低美債持倉有助於控制風險敞口。

針對中國加速減持美債對美國會有哪些影響？星圖金融研究院副院長薛洪言指出，中國趨勢性減持美債會對美債中長期供需結構產生影響，需求缺口的出現可能會導致美債作為一種資產對全球配置資金的吸引力下降，繼而對美元資產的吸引力甚至美元霸權影響力都會產生一定的潛在影響。

明明也稱，中國作為美債的主要持有者之一，其加速減持美債的行為或從情緒層面對全球去美元化產生一定影響，推動各國央行調整其外匯儲備資產結構，並向著多元化的方向發展。

但明明也強調，儘管從趨勢上看，美元儲備在全球官方儲備中的占比呈現下行趨勢，但絕對數據上依舊較高，美元資產仍是全球主要的官方儲備資產。

值得觀察的是，在大陸減持美債的同時，中國的黃金儲備卻在持續增加。世界黃金協會日前發布報告稱，中國在2022年共進口了1343噸黃金，是2018年以來的最高水準，更比2021年增長了64％。

薛洪言認為，從全球央行資產配置的角度看，美元資產和黃金之間存在一定的蹺蹺板效應，當美元資產的吸引力下降時，通常會增大對黃金的配置。此外，在全球地緣衝突持續升級的背景下，黃金可降低外匯儲備的地緣政治風險，因此受到全球主要央行的青睞。

明明也表明，黃金作為傳統的避險和抗通脹資產，在地緣政治波動加劇、海外主要經濟體面臨高通脹壓力的背景下，具有良好的配置價值。從外匯儲備角度來看，提升黃金儲備也有助於優化中國的外儲結構，提高抗風險能力。

（中時 陳柏廷）

延伸閱讀

陸持有美債規模 創12年新低

習籲油氣貿易以人民幣結算 美元恐受波及

美元將跌落神壇！他預言這強國貨幣崛起