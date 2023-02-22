陸國台辦：支援符合條件台企在A股上市

大陸國台辦發言人朱鳳蓮22日在例行記者會上表示，大陸支持符合條件的台企在A股上市，為台胞台商提供更多元高效的金融服務。

新浪財經報導，朱鳳蓮表示，2018年以來，大陸國台辦會同發改委、農業農村部等有關部門先後推出促進兩岸經濟文化交流合作的「31條措施」、「26條措施」，應對疫情支持台企發展的「11條措施」，支持台胞台企在大陸農業林業領域發展的「農林22條措施」等一系列惠及台胞政策措施。

朱鳳蓮指出，在支援台企發展方面，大陸積極支援台企同等參評智慧製造、綠色製造專案。長春化工、光寶科技、南亞塑膠、滬士電子等多家台企進入2022年綠色製造名單，工業富聯、友達光電、敏華汽車零部件等多家台企入選2022年智慧製造優秀場景名單。

同時，廣東、江蘇兩省現有高新技術台企合計超過1,400家。2022年，在廣東投資1千萬美元以上台企享受增值稅留抵退稅等減免超過人民幣（下同）47億元，在江蘇有121家台企被認定為省級「專精特新」企業。

朱鳳蓮表示，在金融方面，大陸支持符合條件的台企在A股上市，為台胞台商提供更多元高效的金融服務。2022年有10家台企在A股上市，數量創歷年新高，目前在A股上市台企累計達59家。

此外，福建於2019年3月在平潭開展「台商臺胞金融信用證書」試點，目前已實現全省全覆蓋，為持證台商台胞提供提高授信額度、降低貸款利率、簡化業務手續等高效便捷的金融服務。江蘇信保2022年累計為30多家台企提供融資增信保額超過30億元。

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