ChatGPT興起 陸學者:國際政治走向新形態

從ChatGPT普及過程來看，人工智慧有可能驅使國際政治走向一個新的時代。ChatGPT帶來的最大意外是改變人們對於數據資源和演算法的認識。這種新認知或驅使各國更加重視在演算法上的國際競爭，基於新的邏輯推進各自國內科技產業發展和科技外交，形成基於演算法的國際政治新形態。

中國現代國際關係研究院全球安全治理研究中心執行主任李崢撰文指出，在國際關係層面，ChatGPT顯示出人工智慧將對國家實力和國家稟賦帶來深刻影響，其中既有機遇也有風險。

他稱，一方面，ChatGPT等人工智慧將推進各國的數位化，但各國的發展可能分化。ChatGPT所帶來的風潮給數位化發展帶來了更為明確的方向，讓各國和業界意識到人工智慧的巨大潛力和現實價值。受此影響，各國未來數位化或從其他領域轉向更有革命性價值的人工智慧領域，開啟人工智慧技術和產業快速發展的快車道。

而從ChatGPT的發展過程看，具有國際競爭力的人工智慧產品需要至少三個條件。一是長期技術積累和學習曲線。二是資訊空間的開放性和豐富性。ChatGPT主要依靠現有的網路資訊進行學習及生成內容，越開放、越豐富、越多樣的資訊間使人工智慧可以獲得更具有韌性的學習內容，提升其生成內容品質。

三是核心人才和產業集群。相比其他領域的創新產品，ChatGPT等人工智慧創新應用更依賴於頂尖技術人才，是全球最聰明的大腦產生的創新。此類人才在全球層面具有顯著的稀缺性。

李崢還說，另一方面，ChatGPT等人工智慧對各國的國家稟賦帶來影響。不少觀察人士認為，ChatGPT顯示出一定的勞動力替代功能。這種變化也將影響人口在國家稟賦中的地位，突顯再教育和科研在提升人口素質中的價值。各國將更重視教育、科研和人才的戰略意義，試圖在這一技術衝擊下儘快將國內人口稟賦轉化為適應人工智慧衝擊的先進勞動力。

李崢強調，ChatGPT帶來的最大意外是改變人們對於數據資源和演算法的認識。從ChatGPT發展來看，數據資源固然重要，但數據本身並不能自然產生優秀的人工智慧應用。相比數據，演算法是數據、人才、算力和海量勞動力的集成，在此類人工智慧創新中更為關鍵。這種新認知或驅使各國更加重視在演算法上的國際競爭，基於新的邏輯推進各自國內科技產業發展和科技外交，形成基於演算法的國際政治新形態。

（中時 陳柏廷）

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