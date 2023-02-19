「新」陸版巴塞爾協定III 聚焦提升風管

中國大陸為提升銀行業風險管理水準，擬修訂「商業銀行資本管理辦法」。本次修訂重點在於「差異化監管」，將根據銀行業務規模和風險差異列三種分級，每一分級有不同的監管規定，同時調整曝險部位的權重計算，可提高風險計量的敏感度。

界面新聞報導，2008年金融危機後，國際間推出「巴塞爾協定III」作為全球商業銀行監管的準則。而大陸在2012年6月上路的「商業銀行資本管理辦法」，也被稱為大陸版的「巴塞爾協定III」。

隨著經濟金融情勢和銀行業務模式的變化，原本的資本管理辦法顯得過於單一，未能充分反映風險，因此大陸銀保監會和中國人民銀行18日公布「商業銀行資本管理辦法（徵求意見稿）」公開徵求意見，重點內容包括構建差異化資本監管體系，降低中小銀行合規成本；全面修訂風險加權資產計量規則；要求銀行制訂有效的政策、流程、制度和措施；強化監督檢查；提高資訊披露標準等。新規預計2024年元旦上路。

外界最關注的重點在於「差異化監管」。根據修訂內容，未來將按照銀行業務規模和風險差異分為三個等級，搭配不同的資本監管方案。規模較大或跨境業務較多的銀行，列第一級，資本監管比照國際規則；資產規模和業務規模較小的銀行納入第二級，監管相對簡化。第三級主要針對規模小於人民幣100億元的銀行，簡化資本管理的同時，並引導聚焦服務縣域和小微企業。

招聯首席研究員董希淼認為，新規正式實施後，將有助於提升銀行風險管理水準，保持銀行體系穩健性，加強防範金融風險，同時推動銀行提升服務實體經濟能力。

農業銀行總行風險管理部總經理田繼敏表示，差異化資本監管一方面有利於促進大中型銀行提高風險計量的精細化水準，另一方面也能適度減輕小型銀行的資本計量負擔，更加契合其實際業務發展。

另外，新規大幅調整信用風險權重的劃分標準，尤其針對中小企業列出曝險部位類別和風險權重，田繼敏分析，將有利降低中小企業信貸成本，支持中小企業發展。另，浦發銀行風險業務總監兼風險管理部總經理張寶全指出，新規調整部分曝險部位權重，可客觀體現各類資產和業務風險特徵，提高風險計量敏感度。