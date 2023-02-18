中國經濟重啟 亞洲信用債券沾光

揮別了艱困的2022年，全球投資人引頸期盼的就是隧道盡頭的曙光。中國的經濟重啟，以及與中國相關的大宗商品、貨幣和股票市場反彈，為相對樂觀的前景奠定基礎。對固定收益投資人而言也是一樣，受到中國經濟重啟的主軸帶動，聯博預期2023年亞洲信用債券及貨幣市場，有進一步走升的潛力。

過去兩年，中國因封控對經濟造成的衝擊，加上主管機關介入監管，壓抑消費者信心和房地產行業走勢。但中國經濟前景也不全然烏雲密布，因為民間消費端的火種仍在；封控期間家庭儲蓄增加，一旦經濟重啟、消費者信心回升，過去被壓抑的需求將有機會支撐消費力道穩健成長。

聯博認為，消費者需求的回升，對中國金融市場將是正面訊號。因全球市場波動和清零政策的關係，外國投資人已逐漸減碼中國相關部位，而且多數投資人仍維持低配的狀態。當中國消費者需求、經濟復甦力道與持續性等其他訊號轉佳，將可能使外國投資人重新調整其投資組合，回補動作可望有利中國市場表現。

目前經濟成長仍是中國政府的首要目標，對房地產行業政策轉向更是明顯，大動作採行新措施，以協助該行業「平穩且健康的發展」。例如，對於購屋一族及投資人降低房貸利率、放寬購屋資格、提供購屋現金補助等；對房地產開發商，則包括讓開發商更易於遵行先前打房期間實施的借貸限制。

長遠來看，這些政策對市場有利，但是可能導致短期的不確定性，投資人應該持續留意房地產行業回穩的訊號，在評估中國經濟風險與機會的兩端中找到大致平衡。

另一方面，雖然多數國家在經濟重啟後，曾發生通膨攀升的情況。不過，中國經濟重啟後的通膨可能相對溫和，核心消費者物價指數雖可能走高，但不至於如其他已開發國家水準。一來，中國家庭儲蓄雖然增加，封控期間政府對個人及企業提供的援助，比美國及澳洲低很多。再者，中國與亞洲各國食品通膨的態樣，跟其他國家大相逕庭。

舉例來說，受到過去兩年烏俄戰爭及供應鏈議題影響，亞洲以外的新興市場國家食品通膨大幅飆升，西方國家民眾的主食，小麥及玉米的價格也同樣大漲，但亞洲食品通膨及稻米的價格卻維持穩定。在中國通貨膨脹大幅上揚的可能性不大之下，預期中國政府將維持支撐經濟成長的政策方向。

聯博認為，因通膨水準及利率環境不同，中國政府公債殖利率目前低於美國，投資人反而可將目光轉向受惠於中國經濟重啟的亞洲其他貿易夥伴國，尤其是其信用債券及貨幣。

中國最大的貿易夥伴，是由10個會員國所組成的東南亞國家協會（ASEAN），以及其他4個非東協會員國，均名列中國前13大貿易國名單之中。中國又是其中8個國家的最大貿易夥伴國，也是其餘國家的第二或第三大貿易夥伴國。

預期中國經濟重啟，將紓緩區域內的供應鏈壓力，並將直接提振某些行業。其中一個可能受惠的領域就是旅遊業，因為中國出境旅遊觀光將從疫情崩跌後開始出現復甦。與中國間的貿易量增加，也將有利這些國家的公司債與貨幣。

隨著經濟進一步重新開放，多數大型亞洲經濟體處於景氣週期中段的擴張與復甦期，但是尾部風險亦會逐漸增加。建議投資人持續分散布局不同國家、產業與券種，慎選品質較佳、並具殖利率吸引力的收益機會。