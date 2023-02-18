中企LNG長約採購量 全球40％

中國能源企業對於液化天然氣（LNG）的長期採購合約在近年大增，數據顯示，過去兩年裡中企簽署的採購合約量高達每年近5,000萬噸，總規模占據全球高達4成。

日本經濟新聞報導，中國在2021年超越日本成為世界最大LNG進口國，雖然2022年進口量因新冠疫情有所減少，但市場仍看好中國天然氣需求至2030年將增至2021年的1.5倍以上。

Rystad Energy數據顯示，中國在2021～2022年簽署的LNG長期合約採購量達到每年約5,000萬噸，此前在2015～2020年期間每年規模僅約1,600萬噸。

報導認為，中企可能擔憂中美之間的緊張狀態造成LNG有供應鏈中斷風險，加上晶片等領域的前車之鑑，使得中企大量簽署長約維持採購。

中企在2022年較大規模的LNG長約採購，包括中國石化與卡達能源的27年期每年採購400萬噸合約。新奧集團則和美國Energy Transfer、NextDecade都簽署20年期、每年規模超200萬噸長約。中國燃氣控股也與NextDecade達成20年期每年採購100萬噸的協定。

在中企目前LNG長約採購中，供應商以美國占大宗約2,500萬噸，其次為澳洲1,700萬噸，中東約1,400萬噸，俄羅斯約600萬噸。

報導指出，這與此前中美貿易戰有關，中國一度對美產LNG徵收25％的額外關稅，在2020年豁免後，中企立即加速簽署長約保障供應。但是，未來中國在LNG方面是否依賴美國也值得關注。

中國成為LNG長約大買家的趨勢將衝擊日本企業，日企因核電重啟、人口減少等因素正持續縮減LNG長約採購。另外，此前日本電力與天然氣企業經常主導澳洲和東南亞的相關項目，但在當前趨勢下，中企可能取而代之。