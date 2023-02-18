難快速獲利 騰訊傳放棄XR業務

大陸網路巨頭騰訊進一步縮減業務，傳出因為難以看到盈利前景，剛在2022年6月成立的XR（延展實境）部門已被放棄，日前解散該業務線許多部門，逾300名員工正在尋思自己職涯的下一步，也顯示元宇宙熱潮，已在業界逐漸退燒。

36氪引述知情人士表示，騰訊在16日正式宣布XR業務線部門團隊解散，多個部門約300多名員工將獲得兩個月緩衝期，用以尋找內部其他職缺或外部機會。

知情人士表示，騰訊XR部門幾乎沒有完整硬體背景的員工，騰訊內部對於是否做硬體也一直搖擺不定，雖然先後尋求收購影創、黑鯊等硬體企業，也因官方監管等原因破局。

路透引述知情人士表示，騰訊這個XR硬體戰略難以快速盈利，也是該業務迅速被放棄的主因之一，騰訊內部預測XR業務要在2027年才能實現盈利，且該部門也相當缺乏有前景的遊戲內容或其他應用軟體。

此前已有跡象顯示騰訊相當程度會喊停XR業務，在2022年10月騰訊收購黑鯊遊戲手機破局後，騰訊XR業務主要負責人、硬體開發經驗豐富的沈黎在2022年11月離職，並傳出騰訊互動娛樂事業部高層當月通知XR業務部分負責人暫停項目。

不過，深燃財經引述知情人士表示，騰訊會改變遊戲XR業務的發展路線，不再重金自行研發硬體，或許會參考代理任天堂Switch模式，可能代理例如Meta產品Quest等，但目前這項規畫僅在討論初期。

分析人士指出，騰訊XR業務線高層認為，VR產品本身的體驗近幾年來都無法達到大眾消費者能夠接受的程度，但參考任天堂的Switch，可以靠著內容與IP的特長來補足硬體缺憾，未來能否打造吸引人的相關內容是該領域的關注重點。

另一方面，大陸VR（虛擬實境）硬體領軍者字節跳動旗下Pico近期也傳出，將有新一輪裁員動作，陸媒引述Pico表示，相關事件為公司內部組織架構與部分業務正常的調整，並沒有大規模裁員。