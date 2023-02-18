SHEIN拚年內赴美IPO

中國企業家許仰天創辦的快時尚電商SHEIN，傳出將以超級獨角獸之姿爭取年內赴美IPO。SHEIN高管表示，公司擬改變戰略聚焦高階與回頭客，在2025年將營收規模翻升至585億美元，超越兩大快時尚巨頭H&M加Zara的總和。

英國金融時報報導，SHEIN近日對投資人簡報時，對未來業績給出很高展望。SHEIN表示，2022年公司營收為227億美元，預計2023年將突破300億美元、2024年逼近450億美元。2025年可望達到585億美元，超過H&M和Zara兩大品牌當前營收總和。

報導稱，當前市場普遍重調對網科平台的樂觀預期，SHEIN亦不例外。許仰天今年1月間洽談30億美元融資時，是以640億美元估值進行。而在2022年4月的融資時，SHEIN估值為超過1,000億美元，短時間估值狂瀉360億美元。

SHEIN去年業績表現並不亮眼，營收增速不及45％，該指標在2020、2021年分別為250％、60％。由於SHEIN年內的上市夢在預示高速增長預期後，市場關注該平台最終將以多少估值IPO。

SHEIN也預估其他指標爆發成長，2022年淨利潤受高昂空運與生產成本影響僅有7億美元，較2021年的11億美元下滑。但SHEIN預計，透過鎖定高階產品與消費族群、降低倉儲與交貨成本等策略，2025年淨利潤大增至75億美元。

GMV（商品交易總額）方面，SHEIN去年逼近300億美元，預計今年突破400億美元、2024年約達600億美元，至2025年達到806億美元。客戶方面，去年平台上1.42億客戶有6成為新客，SHEIN希望在2025年有2.61億客戶，其中6成為回頭客。

市場人士表示，SHEIN透過改變方針，聚焦高階服務市場與增加回頭客，再次提振平台動能。但年輕的Z世代族群會否對SHEIN有忠誠度，以及拼多多跨境電商平台Temu等競爭對手的威脅，都考驗著SHEIN的後續經營。