寧德時代 啟動鋰礦返利計畫

電動汽車、車載電池大行其道，讓電池原料的鋰礦成為全球最搶手的戰略資源之一，但鋰價飆漲也令電動車企叫苦不已。全球動力電池龍頭寧德時代啟動「鋰礦返利」計畫，要求旗下原料供應商降價，以比當前碳酸鋰市價便宜一半以上的價格，與理想、蔚來、華為等多家大客戶簽約，藉此在市場競爭下鞏固其市占優勢。

綜合陸媒18日報導，高昂的電池原料成本一直壓縮電動車企的獲利，2022年11月中旬，大陸電池級碳酸鋰每噸更達到人民幣（下同）60萬元的歷史天價，日前價格雖回落到每噸44萬元，但仍在高檔區間。大陸汽車業者不斷批評上游的鋰原料供應商只顧賺取暴利，廣汽集團董事長曾慶洪去年7月更公開表示：「動力電池成本太高了，我們都在給寧德時代打工。」

報導稱，17日夜間傳出，寧德時代近期正向車企主動推行「鋰礦返利」計畫，希望讓電池降價。該計畫面對理想、蔚來、華為、極氪等多家戰略客戶，核心條款是未來三年內，部分動力電池的碳酸鋰價格以每噸20萬元結算，而簽署這項合作的車企，需要將約80％的電池採購量承諾交給寧德時代。該計畫將在今年第三季開始執行，目前部分電動車企已經在合作簽署的過程中。

對此，寧德時代電池負極材料主供應商之一的貝特瑞透露，寧德時代啟動電池降價的同時，也向上游原材料供應商提出降價要求。貝特瑞已經根據其要求，針對性的調降了一輪材料價格。

報導稱，大陸業內人士認為，寧德時代此次願意主動降價，一方面是下游汽車業者反彈聲浪激烈，甚且揚言不惜自己造電池；但更重要的是為了鞏固大陸境內市占率。從2022年以及2023年1月的大陸境內動力電池裝車資料來看，寧德時代在大陸市場的絕對優勢正不斷縮小，且還面臨以比亞迪為首的競爭者圍攻。

2023年1月，寧德時代電池裝車量為7.17GWh，市占率44.41％，年減5.8個百分點；比亞迪電池裝車量為5.51GWh，市占率34.12％，年增達13.19個百分點。與此同時，鋰礦儲量居於世界首位的玻利維亞近日宣布，與寧德時代牽頭的企業聯合體共同開發當地鋰礦，該聯合體初期將投資逾10億美元改善道路等基建，並推動鋰電池正極材料和電池廠的建設。