股價全年大跌26％ 港將所將公布去年業績

香港交易所（簡稱港交所）即將在2月23日周四公布2022年度業績，受到全球經濟走弱、香港嚴格的疫情防控、大陸官方整頓互聯網、大陸房債危機，以及美國激進升息令金融市場波動等因素影響下，機構普遍看淡港交所2022年的經營表現。

港媒日前綜合16家券商說法，預期港交所2022年純利將介於95.39億港幣～104.23億港幣，這較2021年的125.35億港幣下跌16.8％～23.9％；中位數則為99.74億港幣，年減20.4％。2022年營收及其他收益介於168.8億港幣～185.81億港幣，較2021年的209.5億港幣年減11.3％～19.4％；中位數為183.85億港幣，年減12.2％。

另據港交所先前披露的2022年市場統計數據顯示，港股2022年平均每日成交金額為1,249.07億港幣，年減25.1％。首次公開招股（IPO）集資額為1,045.7億港幣，年減68.4％。

受此影響，港交所股價在2022年表現失色，全年股價自年初一路震盪走跌，10月底跌至214.8港幣低點，累計重挫達53％，年底雖有一波反彈急拉，全年仍大跌26％。

和合首創（香港）執行董事陳達表示，2022年前兩個季度港股IPO集資額下滑較為嚴重，但第三季和第四季港股市場出現回暖，中國中免、天齊鋰業、中創新航等公司的IPO募資額均超100億港幣。雖然2022年港股新上市企業數量較上年出現下滑，但全年仍共有156家企業遞交了IPO申請（2021年為133家）。

機構指出，隨著陸港兩地解封拚經濟，預料2023年港股與港交所表現將較2022年為優。尤其隨著香港與大陸通關，市場還關注港交所管理層對2023年業務指引及拓展計畫、大陸ETF通、人民幣櫃台、股票通擴容等改革進展。

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