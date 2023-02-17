華為第二！陸這晶片廠蓋好新廠淪養蚊廠

「華為第二」被拜登出手毀滅！日媒揭慘況：廠房蓋好淪養蚊

美國去年10月初對中國祭出最嚴厲晶片禁令，並將中國記憶體晶片大廠長江存儲列入貿易黑名單，該公司已經成為華為、中芯國際之後，被美國盯上的新獵物。根據日媒報導，長江存儲位在武漢的第二個工廠，廠房蓋好裡面空盪盪，晶片製造設備安裝工作尚未開始。更有工程師透露，公司內部氣氛嚴峻。

根據日經亞洲報導，長江存儲2019年開始量產NAND閃存晶片，美國大廠蘋果原計畫最快今年開始採用長江存儲的晶片，但受美國制裁影響，此計畫腰斬，長江存儲的發展開始停滯不前。

報導引述1位在長江存儲任職3年的工程師說法指出，自己的部門在今年1月裁員比例約10%，而且凍結了碩士的招聘工作，他悲嘆現在公司內部氣氛嚴峻、前途未卜。

值得關注的是，長江存儲的建廠計畫也因此延後，其位在武漢的第二家工廠2020年動工，計劃投資1000億元人民幣，將產能提高2倍，但目前僅裝電器設備，晶片製造設備安裝工作尚未開始。

另一家中國記憶體晶片公司長鑫存儲也遭遇同樣情況，該公司本來計劃在合肥總部附近建第二個工廠，雖然辦公大樓已經完工，但生產設施面臨長期延宕。

另根據Korea IT News報導，中芯國際、長江存儲與長鑫存儲因為難以取得核心設備，今年實際投資將大幅縮減，科技市調機構集邦科技預測，相關設備投資恐下跌逾60%。

（中時新聞網 邱怡萱）

延伸閱讀

美制裁太狠…長江存儲大裁員 員工還要賠錢

長江存儲遭美制裁 焦佑鈞、吳敏求這樣看

長江存儲等36家中企 遭美列貿易黑名單