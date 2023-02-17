制裁美企涉偵察氣球？陸商務部回應了

大陸商務部網站17日發布「答記者問」消息，針對為何此時宣布不可靠實體清單、對美國企業制裁，是否與無人飛艇（偵察氣球）事件有關，發言人回覆強調，此為依法採取正常執法行為。

大陸商務部發言人稱，近年來，洛克希德·馬丁公司、雷神飛彈與防務公司不顧中方強烈反對，屢次對台實施軍售，嚴重損害中國國家安全，嚴重損害中國國家主權和領土完整。中方根據大陸《對外貿易法》《國家安全法》等有關法律，依據大陸《不可靠實體清單規定》第二條等規定，將美洛克希德·馬丁公司、雷神飛彈與防務公司列入不可靠實體清單並採取相應措施，是依法採取的正常執法行為。

對於中方首次使用「不可靠實體清單」對兩家對台軍售企業實施制裁的考慮。發言人答覆，台灣問題是中國內政，事關中國核心利益，絕不容許任何外部干涉。一個中國原則是公認的國際關係基本準則和國際社會普遍共識。近年來，洛克希德·馬丁公司、雷神飛彈與防務公司不顧中方強烈反對，屢次對台銷售飛彈、戰鬥機等進攻性武器，嚴重損害中國國家安全，嚴重損害中國國家主權和領土完整，嚴重違背一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重破壞台海和平穩定。中方對嚴重損害中國主權、安全、發展利益的實體，依法追究其不法責任。

至於「不可靠實體清單」的啟用是否意味著中國對外資的態度有所轉變？發言人回應，《不可靠實體清單規定》的適用範圍是嚴格限定的，針對的是極個別違法的外國實體，不會隨意擴大範圍，廣大外商投資企業沒有必要擔心。要強調的是，中國政府堅定不移推進高水準對外開放，堅定維護多邊貿易體制，堅定維護各類市場主體合法權益。中共二十大和中央經濟工作會議都明確提出要更大力度吸引和利用外資，中國政府將以更大力度歡迎世界各國企業來中投資興業，以更大力度建設市場化、法治化、國際化的營商環境。

發言人強調，中方做法符合世貿組織規則。中方始終支持以世貿組織為代表的多邊貿易體制，支持自由貿易，推動世界經濟貿易健康發展。

（中時 李文輝）

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