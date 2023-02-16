放棄元宇宙？傳騰訊XR團隊全線解散

36氪報導，有多名知情人士透露，2月16日下午，騰訊XR（Extended Reality，延展實境）業務線不同部門分批收到臨時代管的GM（總經理）和HR的通知，公司宣布XR全線崗位取消。

報導指出，騰訊遊戲XR業務將變更硬體發展路徑，相關業務團隊進行調整，部門內300餘名員工將獲得兩個月緩衝期，並優先安排轉崗面試和外部推薦機會。

報導援引騰訊內部人士表示，此次人員調整主要基於行業原因，騰訊並未放棄探索XR，仍會考慮其他發展方向。

騰訊XR部門成立於2022年6月，騰訊高級副總裁、遊戲業務實際操盤手馬曉軼是為部門總負責人，實際操盤手是騰訊遊戲工作室NExT Studios負責人沈黎。此前業內認為，騰訊成立XR部門，就是為了備戰元宇宙競賽。

上個月有傳出消息，騰訊XR部分業務已暫停，而且業務負責人沈黎已於2022年11月離職。

與此同時，有消息稱，字節跳動旗下VR品牌PICO業務線進行一波大裁員。但PICO內部人士指，近期PICO確實進行一輪組織優化，但整體比例不高，「大裁員」說法不屬實。該人士表示，此次僅針對部分業務做了調整，且屬於正常的組織架構調整，業務運行不會受到影響。

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