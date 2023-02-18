提升中國品牌 陸「質量強國」如何實現？

在美國攜手盟國對中國施加技術制裁，加上疫情與地緣衝突下全球經濟陷入衰退陰影，中國拚經濟愈趨「內卷化」。2月6日，中國政府推出「質量強國建設綱要」，呼應去年底中央經濟工作會議上的拚內需要求，提出到2035年之前，從技術、減碳、供應鏈、消費上打造優質「中國品牌」，透過製造升級，進而提升產品的品質與價值，並加速進口替代，減少對海外產品與零組件的依賴性。

政策魔棒指哪漲哪 質量強國類股成型

中國的政策魔棒向來是指哪漲哪，A股更是對官方政策最為敏感的市場。「質量強國建設綱要」一經推出，7日A股相關概念股立馬大漲，指標股之一、以手寫辨識和電子紙著稱的漢王科技連續數日漲停板，中航電測、東港股份、天娛數科、華鋒股份等同樣連漲。質量強國與ChatGPT相同，成為連日來A股投資人最熱門的話題。

乍看之下，中國政府這次提出的「質量強國」，內容上似乎與2015年提出、曾經轟動一時的「中國製造2025」有異曲同工之妙，但細看兩者內容，仍然有所差別。起碼在背景上，已經是「風景殊異、人事已非」。

2015年初中國推出「中國製造2025」時，中美關係尚佳，中國GDP增速也保持在7％以上水準，民間互聯網業界的創業動能充沛，「大眾創業、萬眾創新」的「雙創」口號更被官媒喊得震天嘎響。當時的「中國製造2025」主要是針對製造業，在關鍵資通訊、航天航太、新能源、新材料等領域進行技術與供應鏈升級。

但近年中美交惡後，「中國製造2025」在美方壓力下「能做不能說」，美方並頻頻聯手盟友對中國晶片、通訊等先進技術實施封鎖，而2020年新冠疫情爆發重更創中國內需市場與干擾供應鏈正常運行；同時，過去備受追捧的阿里巴巴、滴滴等互聯網應用科企，在官方翻臉下備受摧折，加上綠能減碳成為全球風潮下，如今推出的「質量強國」在官方因應時勢調整下，內涵上已有所擴充，涉及到研發、製造、產業鏈供應鏈、終端產品、品牌與標準等與消費有關的一切。

走出中國製造2025陰影 意在擴大內需

當然，中國政府提出「質量強國建設綱要」並不是突然蹦出來的，相較過去的「中國製造2025」及後來推出的「中國標準2035」，更可供追溯參考的是2022年12月中共中央經濟工作會議登場前夕，由中共中央、國務院印發的「擴大內需戰略規劃綱要（2022～2035年）」，範圍涵蓋11個方面共推出38條措施，頗與這次的「質量強國建設綱要」有重合之處，主要就是在全球經濟環境黑天鵝與灰犀牛出沒下，加強擴大並提升中國內需市場。

例如，「擴大內需戰略規劃綱要（2022～2035年）」提到，往後十多年需厚植經濟與科技實力，增強產品品質競爭力，科技領域上要更重視先進計算、半導體、人工智慧、生技、新基建等布局，全面提升資訊技術產業核心競爭力，並加快培育完整內需體系，促進形成強大國內市場，推進智慧電動車、充電樁與換電站、大飛機等建設，倡導新型、綠色與低碳消費。

未來10多年，「質量強國建設綱要」將成為中國拚經濟的施政依據，在官方刻意扶植下，相關的產業、新型消費自然前程遠大，能獲得更多資本市場與金融機構在融資與政策上的挹注。中國政府也有意藉此扭轉外界多年來對其產品、技術「大而不強」、「多而不精」的認知，並進一步在某些新產業、新技術研發與應用發展上先行搶占制高點，避免美歐日等國家掣肘。

而且，一旦中國內需市場往後若真能有所升級改變，以其龐大的消費規模與供應鏈製造實力，對各國企業的吸引力只會不減反增，即使美國對中國多方牽制堵截，各國的「中國癮」依舊是難以戒除。

延伸閱讀

陸股迎「質量強國建設」 概念股放光芒

陸再掀造芯運動 紫光展銳募440億拚上市

內需+政策 匯豐：陸今年GDP估5.6％