陸1月民航客運量恢復至疫前7成水平

大陸民航局公布，1月民航旅客運輸規模迅速回升，年增長34.8％，恢復至2019年疫情前的七成半。運輸總周轉量、貨郵運輸量分別恢復約七成水平。

大陸民航局航空安全辦公室副主任吳世杰指出，當月全行業完成運輸航空飛行84.1萬小時，月增長75.2％，年增長11％；累計飛行34.2萬架次，月增長78.2％，年增長10.4％。通用航空飛行3.1萬小時，月減56.3％，年減48％。未發生運輸航空事故，安全運行態勢總體平穩。

生產運行方面，當月民航運輸生產總體呈現快速恢復態勢，全行業完成運輸總周轉量73.9億噸公里，年增長13.9％；民航旅客運輸規模迅速回升，完成旅客運輸量3977.5萬人次，年增長34.8％；民航貨郵運輸淡季特徵明顯，完成貨郵運輸量49萬噸，年減25.1％。

從恢復程度看，民航運輸總周轉量、旅客運輸量、貨郵運輸量分別恢復至2019年同期的69.5％、74.5％和72.9％，恢復水平較去年12月提高26.1、39和5.7個百分點。運行保障方面，保障各類飛行38.3萬班，日均12,360班，日均年增長10.1％，月增長63.3％。當月全國航班正常率為96.6％。

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