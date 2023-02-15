習近平: 2023年擴內需、促消費 引外資

即將於2月16日出版的第4期「求是」雜誌，將發表中共中央總書記習近平在2022年12月15日在中央經濟工作會議上重要講話的一部分「當前經濟工作的幾個重大問題」。習近平指出，2023年經濟工作重點要擴內需、促消費，引外資，切實落實「兩個毫不動搖」，以及有效防範化解重大經濟金融風險。

新華社15日報導，該文章強調，2023年大陸的經濟工作千頭萬緒，需要從戰略全局出發。要著力擴大國內需求。總需求不足是當前經濟運行面臨的突出矛盾。必須大力實施擴大內需戰略，採取更加有力的措施，使社會再生產實現良性循環。

此外，要優化政策舉措，充分發揮消費的基礎作用和投資的關鍵作用。一是把恢復和擴大消費擺在優先位置。二是透過政府投資和政策激勵有效帶動全社會投資。要繼續發揮出口對經濟的支撐作用，加快建設貿易強國。

文章指出，要加快建設現代化產業體系。大陸有世界最完整的產業體系和潛力最大的內需市場，要切實提升產業鏈供應鏈韌性和安全水平，抓緊「補短板、鍛長板」。

一是確保國民經濟循環暢通。中國經濟必須確保國家安全，確保基本民生，確保基礎設施、基礎產業總體正常運轉。要大力提升糧食、能源資源安全保障能力。二是加快實現產業體系升級發展。要在重點領域提前布局，全面提升產業體系現代化水平，既鞏固傳統優勢產業領先地位，又創造新的競爭優勢。

文章指出，要切實落實「兩個毫不動搖」。必須始終堅持社會主義市場經濟改革方向，堅持「兩個毫不動搖」。一是深化國資國企改革，提高國企核心競爭力。二是優化民營企業發展環境，促進民營經濟發展壯大。

要更大力度吸引和利用外資，要推進高水平對外開放，依托中國超大規模市場優勢，以國內大循環吸引全球資源要素，提升貿易投資合作質量和水平。一是擴大市場准入，二是全面優化營商環境，三是有針對性做好外資企業服務工作。

文章指出，要有效防範化解重大經濟金融風險。必須堅持標本兼治、遠近結合，牢牢守住不發生系統性風險底線，一是防範房地產業引發系統性風險。二是防範化解金融風險，三是防範化解地方政府債務風險。

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