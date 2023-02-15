陸再掀造芯運動 紫光展銳募440億拚上市

中美科技衝突方興未艾，晶片自主成重點項目。據外媒報導，中國晶片設計商紫光展銳正計畫募資人民幣100億元（約新台幣440億元）並上市，潛在投資者包含了多家具國資背景的基金。

紫光展銳為晶片設計公司，是中國紫光集團的子公司。紫光集團於2022年因破產重組，後由戰略投資人「智路建廣聯合體」設立的控股公司北京智廣芯取得100%股權，成為實質控制人。

路透社報導引述三名知情人士透露，紫光展銳正計畫進行新一輪融資，預計籌集100億元，若順利完成，這將使公司市值達到約700億元。該公司的目標是在3月中旬前確認候選投資者名單，並在6月底前完成，最終在中國上市。

知情人士表示，紫光展銳目前已經接觸了多家潛在投資者，當中不少是受國家支持的投資基金。

報導稱，紫光展銳上週宣布公開募集資金，然而董事會秘書賈少旭僅表示，這筆資將用於提升公司的技術和產品競爭力，並未透漏具體金額與用途。

在紫光展銳公開募資之際，中國正加強力道提振國內晶片行業、強化自給自足的能力，試圖擺脫美國的封鎖。

美國於去年10月初宣布一系列晶片出口管制措施，要求美企除非獲得政府許可，否則不得出口先進晶片和相關製造設備至中國。這項政策對於中國最大的晶片製造商中芯國際、存儲晶片製造商長江存儲等企業均造成影響。

新華社近日報導，中共總書記習近平1月31日主持中央政治局集體學習時強調，要加快科技自立自強步伐，解決外國「卡脖子」問題。「健全新型舉國體制，強化國家戰略科技力量，優化配置創新資源，使中國在重要科技領域成為全球領跑者，盡早成為世界主要科學中心和創新高地。」