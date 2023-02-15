釋善意 陸委會同意上海市台辦一行訪台

兩岸交流頻吹暖風，在國民黨和工商團體相繼訪陸或表達訪陸意願之後，大陸方面，上海市政府也將組團來台訪問，並已獲陸委會同意。

陸委會15日表示，有關日前台北市政府提出專案申請邀請上海市政府人員來台參加「台灣燈會」及市政交流，在台北市政府表達相關規劃充分配合政府政策及法令規範，以及訪團在台交流「低調、單純、安全」等原則下，經陸委會會同主管機關整體評估，政府同意以專案方式許可上海市台辦副主任等一行於近日入境來台。

陸委會指出，目前政府尚未開放大陸人士來台專業交流，相關人員來台須符合專案申請規定。近期台北市政府就本案洽詢本會意見，本會就所涉政策法規等注意事項與市府充分溝通協調，由相關機關會同評估檢視，認為該交流規劃符合專案申請要件，並經中央流行疫情指揮中心審核許可。

陸委會指出，該團行程安排以參觀燈會及市政交流為主，相關細節由市府依「公開、透明」原則對外說明；本會業提醒做好維安處理，及要求訪團尊重台灣社會民情及遵守來台規範。

陸委會重申，任何交流互動應基於理性平等、相互尊重；政府支持合於規範、不設政治前提的兩岸交流。希本案在中央與地方共同合作下，有助未來開展兩岸健康有序交流、促進彼此善意理解。政府後續亦將妥慎評估逐步恢復兩岸人員與交通往來，並加強各項交流的安全管理機制，以維護台灣最大利益。

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