阿里巴巴加碼 助台企外銷 推出3,600萬補助計畫

進入台灣15年的B2B跨境外貿平台阿里巴巴國際站（Alibaba.com）持續深耕電商環境，在2023年度初始就宣布，加碼推出規模新台幣（下同）3,600萬元的補助計畫，要幫助台灣百家中小企業在復甦之年搶外貿商機。

Alibaba.com在14日宣布，升任原資深協理陳寶圭為台灣總經理。陳寶圭是資深阿里人，自2009年就在阿里巴巴服務，曾任Alibaba.com大陸華南地區業務策劃主管、阿里巴巴集團杭州B2C消費性電商業務主管，熟悉B2B與B2C領域外，也有豐富輔導台灣中小企業轉型電商的經驗。

陳寶圭14日表示，當前全球包括美國等主要市場處於通膨大環境中，許多消費者開始出現購物降級或平替現象，更重視性價比，給台灣中小企業新外銷機遇。

在全球消費趨勢與變化上，陳寶圭指出，從Alibaba.com平台的數據發現，如新能源產品的商機呈現高速增長，顯示全球消費偏好環保等方向，以及更重視減碳可持續、高品質的新材料。這方面對於台灣企業有優勢，許多台灣供應商長期有代工經驗，可用更少模具做出高強度產品。

在大環境與消費偏好助攻台灣商家的背景下，陳寶圭宣布，推出總價值3,600萬元的「2023品牌加速補助計畫」，提供百家年出口金額在百萬美元以上的台灣中小企業免費獲得專業外銷顧問諮詢與課程培訓，此次也向杭州總部爭取到每家企業最多33萬元的補助金。

Alibaba.com近年均持續斥資推動台灣企業轉型電商外銷動作，如2022年就在6月推出總價值3,090萬元的補助，今年更早啟動相關計畫，且力度增加。

目前許多企業已經感受到2023年的消費復甦跡象，彩妝保養品企業雅麗安國際執行長江宇紳表示，今年春節後訂單的狀況樂觀，大幅優於前兩年，包括客製化訂單等行程已排到12月。汽車零件商鉅門工業營運協理洪建洲表示，許多歐美客戶在大環境不好的時間點積極尋找亞洲優質且高性價比的供應商，公司在去年底業績與訂單均有大幅成長。