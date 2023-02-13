A股獲利上修 造就中國投資價值

日盛投信：A股獲利上修造就中國投資價值

日盛投信13日表示，A股經歷3個月的上漲後，部分資金可能有一定獲利回吐需求，加上內外部事件也對風險偏好有所影響，使得近期市場維持高位盤整，但結構上並不缺乏機會，如人工智慧催化相關產業鏈表現活躍。

以估值角度分析，近期反彈後中國股市估值修復已達階段性滿足區間，但企業獲利存在上修空間，相對歐美企業獲利仍在下修階段，將造就中國相對投資價值。

日盛中國戰略A股基金研究團隊表示，目前MSCI中國指數預期本益比略低於歷史均值，但相對MSCI世界指數之價值已回到歷史平均，因此判斷估值修復階段滿足，後續動能將轉至獲利修復情境。

預期今年歐美具景氣衰退、獲利下修風險，中國則有解封後低基期與經濟活動回歸正常、獲利上修契機，凸顯其相對投資價值。

日盛中國戰略A股基金研究團隊指出，中國施政方針明顯轉向支持經濟，包含解封、救房市、促消費、增加遊戲版號釋放、互聯網平台常態化監管等，都表明政策已自管制逆轉至支持，拚經濟將是今年首要工作。

預計中國後市將震盪走高，盤面焦點首要關注大消費板塊為主軸，並同步留意基期較低的消費電子產業，以及有業績改善題材者，如互聯網產業等。