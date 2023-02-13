中國社科院：陸2023年GDP可能約5%

中國全國人大、政協「兩會」將於3月舉行，屆時會公布今年經濟成長目標。官方智庫中國社科院綜合各方情況預估，2023年的GDP增速可能在5.0%左右。

澎湃新聞今天報導，今年全國兩會前，各省都已公布2022年經濟社會發展「成績單」，並劃定了2023年經濟發展目標和路線圖。這也將影響全國目標的設定。

與2022年相比，今年各地對經濟增長目標的設置相對穩健，31省經濟增速目標的數值範圍在4%至9.5%之間，且大多集中在5%至6%區間，山東、廣東、浙江、江蘇等經濟大省都將增長目標設定為5%左右。

報導表示，今年是全面貫徹中共20大精神的開局之年，也是努力實現經濟運行整體好轉的關鍵一年。

去年12月舉行的中央經濟工作會議指出，當前中國經濟恢復的基礎尚不牢固，需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力仍然較大，外部環境動盪不安，加深對中國經濟的影響。但要看到，中國經濟韌性強、潛力大、活力足，各項政策效果持續顯現，2023年經濟運行有望總體回升。

中央經濟工作會議強調，做好2023年經濟工作，要「推動經濟運行整體好轉，實現質的有效提升和量的合理增長」。

此外，中國社會科學院經濟研究所官網近日刊發了「經濟研究」智庫經濟形勢分析課題組完成的「在再平衡中重拾增長動能——2022年中國經濟回顧與2023年經濟展望」，對今年中國經濟增長目標做出預測。

其中指出，「2022年，面對多重超預期因素衝擊，中國高效統籌疫情防控和經濟社會發展，保持了經濟社會大局穩定；疫後三年國內生產總值（GDP）年均復合增長4.5%，在全球主要經濟體中居絕對前列，實屬難能可貴…綜合各方面情況，我們預計2023年中國GDP增速可能在5.0%左右」。

此前，中國人民大學中國資本市場研究院聯席院長趙錫軍表示，2023年中國GDP成長率5%至6%間是較恰當的數據。

另據國際貨幣基金（IMF）1月底發布的「世界經濟展望報告」，隨著經濟重新開放，中國經濟成長率今年將回升至5.2%。

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