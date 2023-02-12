大陸汽車經銷商庫存係數 重回警戒

銷量開高走低 大陸汽車經銷商庫存係數重回警戒

中國汽車流通協會近日公布1月份「汽車經銷商庫存」調查結果顯示，汽車經銷商綜合庫存係數為1.80，月增68.2％，年增23.3％，庫存水準位於警戒線以上。

該協會表示，1月大陸汽車銷量開年走低，主要是受到2022年12月份燃油車購置稅減半政策和新能源補貼政策到期導致消費需求前置影響。1月多數廠家銷量任務指標尚未下達，經銷商促銷意願不強，終端優惠有所收窄，到店消費者觀望新的政策動態和優惠活動，不急於購車。

加之1月春節假期，節前購車需求在2022年提前釋放，因此1月銷量月增速和年增速雙降，但總體銷量符合預期。1月底，汽車經銷商總體庫存量低於12月底，但由於銷量大幅下降，導致庫存係數重回警戒線以上。

根據測算，1月底汽車經銷商乘用車總體庫存量約230萬輛。高端豪華與進口品牌庫存係數為1.70，月增65％；合資品牌庫存係數為1.89，月增81.7％；自主品牌庫存係數為1.75，月增43.4％。

1月份庫存深度超過2.5個月的品牌有5個，其中庫存深度最高的品牌為捷豹路虎、東風本田、一汽大眾。主要原因是1月份受春節影響整體新車銷量偏低，導致部分品牌庫存水準相對較高。