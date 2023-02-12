PC市況衰 聯想推可變形裝置等方案搶商機

PC市況衰 聯想推出可變形裝置、商用解決方案搶商機

消費PC市場今年不期不待，品牌廠轉向高生產力及數位轉型新應用趨勢著力。聯想（Lenovo）針對2023年後的主流關鍵科技趨勢，發布包含全息投影、可變形裝置、企業元宇宙、智慧化商店、多接取邊緣運算及新形態商業模式等6項重點趨勢預測。

因應這些新數位生活的應用，聯想也端出相對應的創新產品，其中在個人裝置部分，除了去年第三季間發表的新一代16吋ThinkPad X1 Fold可摺疊PC，聯想與旗下Motorola（摩托羅拉）亦分別發布了捲動式螢幕概念輕薄筆電，和捲動式螢幕概念手機，以及穿戴式的個人顯示器Lenovo Glasses T1。

聯想指出，可變形的裝置將能更貼近生活、工作與娛樂需求，因應多工處理的混合生活型態，個人隨身裝置仍將以大螢幕為主流，但同時為配合移動需求，未來如筆電、手機尺寸可能大幅縮小，扭轉長期由大尺寸螢幕稱霸的局勢，聯想因此以「延伸」或「展開」的方式，讓小螢幕裝置也能實現大螢幕的高生產力及操作 靈活性。

針對企業在遠端技術協作，與透過「企業元宇宙」（Enterprise Metaverse）進行「工作模擬」的沉浸式培訓需求，聯想則分別端出「phygital」（實體數位化）應用的Cyber Space技術概念，透過使用一層半透明半反射的特殊鍍膜玻璃，創造「全息投影」的虛擬數位分身進行互動，及新一代VR頭盔Lenovo ThinkReality VRX，以全新解決方案有助企業執行虛擬實境協作，同時提供快速且具成本效益的沉浸式培訓。

隨著企業運營樣式更著重於動能調整，聯想近年亦改採「以租代買」的服務模式，推出可供企業租借的完整辦公室解決方案，包括IT基礎架構、技術支援和效能分析，與雲端和資料基礎架構服務，以滿足多元的商業模式，在整體消費裝置產品動能走弱之際，拉抬商用業務動能。