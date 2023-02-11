中國市場仍現長線機會

對於中國來說，過去一年股市的表現反映出較為悲觀的情景，整體來看投資人的信心非常缺乏。的確，中國經濟整體的趨勢性減速是一個長期的情況，如果看2022年以後整體季度GDP的增長率，年增速已經下降的非常快，當經濟增長的基數已上升，人均收入、消費逐步上升，加上基礎建設亦已逐步建立起來，再度活化經濟的空間便有限了，在此情況下，經濟增長率無可避免會逐漸放緩。

雖然如此，我們會看到中國的貨幣及財政政策都會有寬鬆的趨勢，當然具體寬鬆的程度，可能跟上一輪會有很大的不同。在這個利率水準比較低的情況下，中國人民銀行會更多採取一些定向的調節手段，我們相信對資產市場的支持有限，但政策寬鬆仍是會為經濟帶來支持。因此，我們認為目前貨幣供應並不支持股市大漲，但目前估值已對於中長期投資者來說已經具備配置價值。

經過多年發展，目前中國GDP在全球排名第二，但在全球資產管理領域中，海外投資者對中國市場的投入占比僅為3％，未來存在巨量的增長空間。2022年初以來，A股市場有所波動，但整體而言，中國流動性仍然充裕、經濟韌性較強，且產業結構相對完整，這都是外資投資中國的信心所在。

最近的官方政策舉措也顯示，儘管國家安全、獨立自主和永續性的重要性提升，經濟增長仍是中國政府的緊迫任務。中國產業體系的完整可以給企業的未來增長帶來良好預期，同時，市場調整反而帶來了投資機會。當前A股估值處於相對底部，全球機構投資者都高度關注中國資本市場的未來。

事實上，我們相信消費將會是中國經濟未來增長的主要動力，對企業盈利亦非常重要，因此，即使未來經濟增長速度無可避免放緩，而資金亦未必支持股市大漲，但我們從長遠角度來看，這已經是相對較好的入市時機。

回顧近年來中國經濟與資本市場的發展，在A股市場很多屬符合高質量發展重點領域的行業中，有許多優秀的上市公司在全球競爭中脫穎而出，並取得優勢競爭地位。在太陽能設備、新能源車、風電、通信、機械設備、資訊創新等行業中，一些有特色和成長潛力的專精特新企業，呈現出不斷成長的發展趨勢。

此外，隨著中國人均收入不斷提高，市場規模不斷擴大，會帶來很多產業蓬勃發展，教育、醫療服務、高端消費、環境保護等行業，也存在較好的長期投資機遇。從促進資本市場長期健康發展、支持帶動更多優質上市企業發展的角度來看，將繼續為資本市場及優秀企業發展添磚加瓦。

放眼全球，當前及未來較長時期內，中國都是最有活力和最有潛力的經濟體之一，這意味著中國資本市場未來的發展空間非常廣闊。

因此，我們繼續看好中國股票市場中長線前景。特別是我們繼續物色到可望受惠於持續的結構性改革、技術創新及消費升級趨勢的優質企業。隨著當地民眾收入持續增長，消費水準提高，對高端商品及服務的需求亦將會有所增加。

加上越來越多經濟體系重啟經濟及全球需求復甦，中國商品出口表現良好，成長趨勢優於預期，加上中國政府實施正常化但仍具有支持性的宏觀政策，應有助於為許多中國企業的盈利增長帶來支持。

（文／滙豐中國A股匯聚基金經理人左思軒）