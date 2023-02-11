滴滴後赴美最大規模中企 禾賽IPO首日漲逾10％

中美交惡下，中企赴美IPO在2022年轉冷，全年僅14家中企成功登陸美國資本市場。但去年底中美監管審計工作取得成效後，中國雷射雷達廠商禾賽科技成為2021年6月底滴滴出行之後，規模最大的赴美IPO中企，掛牌首日大漲逾10％。

中國網報導，禾賽科技於美東時間9日在那斯達克上市交易，盤中漲幅一度到達28.6％，收報21.05美元，仍上漲約10.8％。禾賽科技此次募資1.9億美元。

2022年下半年以來，中概股赴美上市之路有所回暖。

CVSource投中資料顯示，2022年共有14家中國企業成功登陸美國資本市場，包括美華國際醫療、中陽金融、見知教育等，惟多數為募資額小於5千萬美元的小型企業。

報導稱，禾賽科技2014年底在上海成立，2016年開始探索無人駕駛雷射雷達產品，目前產品已應用在無人駕駛、高級輔助駕駛、機器人和車聯網等多個領域。

尤其車載雷射雷達推出後，禾賽科技銷量一飛衝天，2022年雷射雷達累計交付突破10萬台。包括蔚來ET7、理想L9、小鵬P5、小鵬G9、廣汽AION LX等車款均搭載了禾賽科技產品。

另外，2015年至2021年期間，禾賽科技獲得諸多明星資本支持，先後引入了小米、美團、博世、百度、光速、高瓴、CPE、啟明等機構，累計融資額度達到5.36億美元。

但銷量暴漲並未扭轉禾賽科技的虧損局面，隨著技術進步以及雷射雷達滲透率提升，讓車載雷射雷達平均單價大幅下滑，而研發成本卻仍然居高不下，加上商業化應用尚不成熟。

2019年、2020年以及2021年，禾賽科技的虧損分別為人民幣（下同）1.2億元、1.1億元、2.4億元，2022年前9個月虧損1.7億元。